O vinho tem vindo a crescer como um dos investimentos mais lucrativos nos dias de hoje e é transacionado mundialmente com enorme frequência, o que começa a tornar cada vez mais importante a garantia da autenticidade dos vinhos raros. Embora seja difícil para os investidores identificar falsificações que são extremamente bem feitas, as empresas de investimento vínico assumem como preocupação a responsabilidade de proteger o portfólio dos investidores. Mais de 4 biliões de dólares são gastos em vinhos falsificados em todo o mundo. Neste contexto, o OENO GROUP é a primeira empresa a criar um departamento interno dedicado a este tema, com uma unidade antifraude, especialista nesta área para que a aquisição do vinho seja meticulosamente realizada garantindo a autenticidade e uma procedência impecável.

"Após um ano de intensa pesquisa e desenvolvimento, alcançamos o primeiro lugar no setor com o lançamento de nossa Unidade Antifraude. A nossa missão é dar aos nossos clientes tranquilidade em cada investimento que fazem conosco. Atualmente, são falsificados cerca de 4 bilhões de euros em vinhos finos. A unidade antifraude da Oeno trabalha incansavelmente para mitigar o risco, utilizando pessoas altamente experientes no mercado", adianta Mattia Tabacco, Chefe da Unidade Antifraude do OENO GROUP.

É dos primeiros departamentos antifraude internos criado nas empresas de investimento em vinhos e tem como tarefa implementar um processo de avaliação abrangente, que inclui a verificação do copo, cápsula, rolhas e rótulos na base de dados OENO, usando ferramentas como microscópios eletrônicos e luzes UV Profissionais, técnicas que são usadas pelos principais especialistas mundiais em fraude de vinho. Nos casos em que a empresa obtém garrafas extremamente raras de casas de leilões ou colecionadores particulares, os vinhos são inspecionados pela Unidade Antifraude para atestar a qualidade dos mesmos.

Para Tiago Stattmiller, gestor de contas para o mercado português, "o OENO GROUP tem uma equipa de especialistas vínicos vindos de França, Itália, Grécia, Espanha, Austrália, Portugal e até África do Sul, para garantir a autencidade dos vinhos".

Num leilão, em Hong Kong, em novembro, uma garrafa de seis litros de Domaine de la Romanée-Conti 2002 foi vendida pelo valor recorde de mais de 350 mil euros. No entanto, a venda foi posteriormente rescindida, devido a suspeitas de que a mesma garrafa já tinha sido vendida num leilão anterior, em setembro, levantando debates sobre a autenticidade. "Embora rótulos raros como o Domaine de la Romanée-Conti sejam populares entre os falsificadores mundiais, a fraude do vinho continua a ser o desafio mais premente enfrentado pelos investidores", diz Mattia Tabacco.

"Hoje, a fraude do vinho ocorre de diversas formas e maneiras, desde telefonemas falsos até empresas de fachada de compra de vinho que assaltam empresas de investimento e certificações conhecidas… No início de outubro, a polícia da Catalunha descobriu "irregularidades" em linhas específicas de vinhos que alegavam ser certificados pelas Denominações de Origem Priorat, Montsant e Terra Alta. Em Portugal, também temos todos os cuidados e atenções", diz Claudio Martins, embaixador OENO em Portugal e no Brasil.

Sobre o OENO GROUP



A nossa premiada e luxuosa empresa de vinhos nasceu da paixão de nossos fundadores e proprietários e do conhecimento das propriedades vinícolas mais profundas do mundo. O nosso foco está nas vinícolas únicas, dando aos colecionadores de vinhos acesso aos mais procurados e emocionantes vinhos do mundo.





A OenoFuture foi fundada em 2015 principalmente para colecionadores investirem em vinho. Nos últimos três anos, a empresa evoluiu para OenoGroup com três braços – OenoFuture (o negócio original), OenoTrade (um braço comercial que atende ao comércio de vinhos de luxo) e OenoHouse (uma boutique de vinhos e bar de vinhos).