Mais um sucesso nas candidaturas dos appm Marketing Awards

A edição de 2023 dos APPM Marketing Awards recebeu 229 candidaturas, que passam agora para a fase de avaliação pelo júri desta edição de 2023.





Após o encerramento do período de candidaturas, a APPM tem o orgulho de afirmar que os resultados alcançados são um verdadeiro sucesso, superando amplamente os objetivos e expectativas estabelecidos para esta edição dos APPM Marketing Awards. Este êxito demonstra claramente que há espaço para premiações que desafiem os profissionais de marketing e agências a compartilharem as suas campanhas e trabalhos bem-sucedidos, assim como as próprias marcas.





A adesão aos prémios foi notável e abrangente em termos de marcas a concurso (89) e mercados envolvidos. As candidaturas distribuíram-se pelas seis categorias da seguinte forma: Marketing (37), Inovação (11), Advertising (56), Media (57), Comunicação e Relações Públicas (65) e a nova categoria Data (3).





Destaca-se ainda que os prémios APPM Marketing Awards serão atribuídos considerando os seguintes critérios de avaliação: Ideia criativa e insights; Inovação e originalidade; Execução e Resultados. A cerimónia de entrega dos prémios está agendada para o dia 27 de setembro, em local a ser anunciado.





O Júri de 2023 tem como presidente do Júri, Sandra Alvarez (APPM, PHD Media) e como jurados, Sérgio Carvalho (Fidelidade), Teresa Lameiras (SIVA |PHS), Duarte Durão (NOSSA), Marlene Gaspar (Llorente & Cuenca), Luiza Galindo (Altice), Luís Ferreira (Cofina), Teresa Burnay (Unilever), Miguel Ralha (BAR Ogilvy), Alexandra Pereira (Omnicom Creative Hub), Rodrigo Albuquerque (Arena Media), Hugo Faria (Omnicom Media Group), Inês Mendes da Silva (Notable), Gaspar d´Orey (Worten), Nuno Santana (NIU), Frederico Costa (Google), Sandra Silva (Multiopticas/GrandOptical), Susana Coerver (Kindology), Miguel Osório (CNN/Pitch), Miguel Moreira Rato (Adagietto) e Fátima de Sousa (Briefing).