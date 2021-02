MBA e acelerador de empresas do sector biohealth

Projeto Europeu BIO-ALL, coordenado pela UBI, lança programas para fomentar o empreendedorismo e a inovação no setor BIOHEALTH





O projeto BIO-ALL, é um projeto coordenado pela Universidade da Beira Interior e pela sua incubadora - UBImedical, com 13 parceiros de Portugal, Espanha, Itália e Holanda, que tem como objetivo acelerar as competências dos empreendedores e a inovação nos setores da biotecnologia e saúde, fomentando a cocriação e as dinâmicas colaborativas entre os players da área, empresas do setor farmacêutico, biotecnológico, saúde digital, investidores, aceleradoras, agências, incubadoras e universidades.





No âmbito do BIO-ALL está já em andamento o MBA/pós-graduação em "Competências avançadas para o empreendedorismo e inovação no setor BIOHEALTH" e em fase de receção de candidaturas o acelerador "BIOHEALTH Gear Box Business Accelerator".

O MBA arrancou em outubro de 2020 e é ministrado em Portugal pela Universidade da Beira Interior, em Espanha pela Universidad de Granada e em Itália pela Università Politecnica delle Marche a 27 estudantes, sendo 12 de Portugal, 10 de Espanha e 5 de Itália. Até ao momento foram já lecionados os conteúdos de quatro dos doze módulos que a compõem (Modelos de Negócio em BIOHEALTH, Empreendedorismo e Inovação, Design de Produto no Setor BIOHEALTH e Gestão e Assuntos Jurídicos de Propriedade Industrial). Esta pós-graduação é ministrada online e os estudantes têm sido cativados com estudos de caso e palestras de oradores de grandes empresas do ecossistema da BIOHEALTH, como a Glintt, a Bial, a Abbot, a Neroes, a Invezyme Research, a Universal DX, a UPHILL, a Portugal Ventures, a Fundación Caja Rural, entre outras. O feedback tanto dos estudantes como dos professores e oradores convidados tem sido fantástico. Mais ainda, João Leitão, professor da UBI, diretor da UBIexecutive e coordenador da pós-graduação salienta a motivação e interesse revelado pelos alunos acrescentando que "o entusiasmo e a proatividade desta comunidade internacional de estudantes é impressionante". Ana Cristóvão, CEO da NeuroSov, spin-off da UBI na área do Parkinson, que abraçou o desafio desta pós-graduação, referiu que "as sessões são extremamente informativas e cativantes, dando competências específicas em matéria de gestão de empresas do setor BIOHEALTH, imprescindível para quem não têm conhecimentos na área do empreendedorismo e pretende criar/escalar um negócio nesta área".

O acelerador, cujos parceiros responsáveis, a BGI – Building Global Innovators (PT), o Parque Tecnológico de la Salud de Granada (ES), a CUBE LABS (IT) e a Labfit (PT), dá acesso a um amplo leque de atividades de apoio técnico e prático ao negócio, visando aumentar as competências de inovação e crescimento. Foi projetado para empresas na fase semente e em estágio inicial nas áreas relacionadas à BIOHEALTH e produtos farmacêuticos. As equipas serão selecionadas através de um processo de candidaturas, que decorrerá em três países em simultâneo: Portugal, Espanha e Itália. Serão selecionadas 5 empresas por país, totalizando 15 equipas participantes no programa de aceleração. Os participantes terão acesso a mentoria, formação, networking, consultoria de PI, workshops e espaço para incubação ao longo do programa de Aceleração, que decorrerá de junho a setembro de 2021. Este programa culminará em setembro com três Demo Days perante investidores e empresas do setor. Em cada país haverá um vencedor, a que será atribuído um prémio de €5.000. Os prémios são patrocinados por entidades da área da BIOHEALTH, o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova em Portugal, a Fundación Caja Rural Granada em Espanha e a Italy Surace em Itália.





As equipas têm de obedecer aos seguintes requisitos: procuram adequação do produto ao mercado; a ideia ultrapassou a fase da ideação; estão a dar os primeiros passos na formação da empresa e no desenvolvimento do conceito; estão a desenvolver dispositivos médicos, medicamentos ou terapêuticas não invasivas; ter menos de 5 anos.





As candidaturas estão abertas até 31 de março de 2021!