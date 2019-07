Em Melgaço é possível conhecer a região através de uma experiência interativa. Numa abordagem de utilização das novas tecnologias, mais apelativas ao público jovem, alvo do plano educativo ambiental da Porta de Lamas de Mouro, bem como aos turistas que procuram a Porta como local de informação para a visitação do PNPG, foram desenhadas e implementadas várias soluções interativas que possibilitam aos visitantes uma experiência de visitação diferenciadora e inovadora. Exemplo disso são os óculos 3D, que possibilitam aos visitantes visualizar um vídeo 360º sobre a ocupação do território e da transumância (Brandas e Inverneiras*).

Quem visitar a Porta, tem ainda à sua disposição o Jogo dos Habitas, que pretende promover uma cidadania mais ativa e participativa das crianças e jovens ao nível do ambiente e da sustentabilidade, enquanto que salvaguarda e valoriza o património paisagístico da Peneda-Gerês e de Melgaço. Melgaço Tem ainda na Porta diversas aplicações interativas com uma forte componente visual e sonora, como o "Vídeo de Boas Práticas", inserido numa mesa interativa de 55", com informação sobre a oferta turística (alojamento, restauração, animação turística, Rede Melgaço Museus e outros pontos de interesse), a Rede Municipal de Percursos Pedestres e Cicláveis, a Rede de Portas do PNPG, o PNPG e a Reserva Mundial da Biosfera.





Para continuarem a Discover Melgaço, os turistas são convidados para uma viagem interativa pelo território: através de um videowall, no qual são guiados pela mascote virtual da Porta (baseada na figura do cão de Castro Laboreiro), é possível conhecer o que Melgaço Tem no que respeita a atividades de animação turística ligadas ao turismo de natureza ativo, como Rafting, Btt, Canyoning, Passeios a Cavalo, Pedestrianismo e Salto Pendular.





Ainda no âmbito da aposta de promoção do património natural, Melgaço Tem agora implementada a plataforma CMS (Content Management System): uma base de dados dinâmica sobre a oferta turística (com especial enfoque no património natural, mas também em outros atrativos e eventos) que disponibiliza informação para vários canais digitais (portal do Município, APP´s móveis, recursos da loja interativa, Porta PNPG de Lamas de Mouro, entre outros), de modo a otimizar e automatizar a gestão da informação nas demais plataformas.





Os projetos – integrados numa operação mais alargada de definição de uma estratégia de marketing para o turismo de natureza de Melgaço – foram financiados pelo Norte 2020. No total, o investimento da operação ascende a cerca de 298.000 EUR, com comparticipação FEDER de aproximadamente 254.000 EUR. Recorde-se de que estes investimentos são parte de uma estratégia mais alargada em que o Município de Melgaço se posiciona como «o destino de natureza mais radical de Portugal, onde é possível praticar os desportos de rio e montanha mais exigentes, todo o ano, ao sabor de um alvarinho único e do fumeiro de Melgaço». No âmbito desta estratégia, Melgaço valoriza os recursos naturais do concelho: o PNPG e o SIC (Sítio de Importância Comunitária) Rio Minho, que constituem dois dos principais ativos (Património natural) do território em termos de turismo de natureza. Além de ser o único Parque Nacional de Portugal, é território classificado como Reserva Mundial da Biosfera, por parte da UNESCO.





Com estes investimentos, Melgaço anseia, até 2020, um aumento do número de visitantes a sítios de património natural e cultural na ordem dos 5.000 turistas (sendo 2.500 no território do PNPG).





MELGAÇO TEM ativas redes wi-fi em vários pontos do concelho

No âmbito do projeto Smart Cities Melgaço, co-financiado pelo programa Valorizar, do Turismo de Portugal, num investimento total próximo dos 55.500 EUR (sendo o incentivo do Turismo de Portugal no valor de 50.000 EUR), Melgaço disponibiliza internet gratuita aos turistas e visitantes, intervindo em três pontos nevrálgicos da oferta turística do concelho, garantindo desta forma uma grande abrangência territorial do projeto: Centro Histórico, Porta do PNPG de Lamas de Mouro e Vila de Castro Laboreiro.

Ainda no âmbito desta candidatura, os turistas têm ao seu dispor dois Muppies Interactivos (na Rua Hermenegildo Solheiro e em Castro Laboreiro), que informam sobre os pontos de interesse de Melgaço.





Ao proporcionar cobertura wi-fi, o Município está a contribuir para o aumento da qualidade da experiência por parte dos visitantes. «Pretendemos que Melgaço se adeque aos estilos de consumo do turista do século XXI. Não podemos olvidar que o recurso às novas tecnologias permite fazer uso de ferramentas muito poderosas em termos de despertar emoções no turista/visitante e apelar ao consumo mais fácil do território. Queremos que o turista, onde quer que esteja, possa aceder a informação que melhore a sua experiência de visita.», atenta Manoel Batista.

Os óculos estão disponíveis na Oficina temática da Porta do PNPG de Lamas de Mouro, na Loja Interativa de Turismo e no Núcleo Museológico de Castro Laboreiro. «Quem experimenta tem a oportunidade de ter uma noção daquilo que é a ocupação do território de montanha», considera o autarca melgacense, Manoel Batista.