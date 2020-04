Mestrado funcionará em horário Pós-Laboral, com arranque previsto para Outubro.

O Mestrado em Gestão do Potencial Humano do ISG – Instituto Superior de Gestão, do Grupo ENSINUS, para além de proporcionar a obtenção das competências relacionais permite ainda aos mestrandos desenvolverem a capacidade de investigação, na área mais apaixonante das ciências sociais: as pessoas.





A afirmação que a principal vantagem competitiva das organizações são as pessoas, é tanto mais verdadeira, quando para além das competências que cada um tem, os gestores apostam no seu potencial. É esse o compromisso deste curso: transmitir competências, explorando o potencial de cada um.





O Curso destina-se a Licenciados em Psicologia, Sociologia, Recursos Humanos, Gestão e outras áreas científicas que pretendam desenvolver competências na área da Gestão do Potencial Humano.Profissionais da área dos recursos humanos, ou outras, que desejem melhorar os seus conhecimentos nas áreas da Gestão do Potencial Humano.