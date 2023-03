METAVERSO-O AGORA E O DEPOIS DA EVOLUÇÃO DIGITAL EM PORTUGAL

Iscte EE junta especialistas do digital numa conversa futurista sobre a tecnologia que poderá mudar o rumo da Humanidade

A 29 de março o Iscte Executive Education promove uma sessão única, gratuita, sobre o Metaverso.





Dos desafios às motivações e formatos que vão prevalecer, com apresentação de casos reais das principais utilizações em Portugal e no mundo, aportando ainda à vertente legal e à conceptualização da banca neste contexto, o debate contará com Bruno Maia (IRN IP), Candy Flores e João Moreira (Dimmersions, Madalia World), Carlos Jerónimo (Iscte EE), Catarina Mascarenhas (CCR Legal), Eduardo Barroso (PwC), Henrique Martins (Médico, Iscte EE), Miguel Cortês da Silva (Novo Banco) e Teresa Sousa (BPI).





Pode participar em "Metaverso: caminhos atuais e futuros" presencialmente ou através da transmissão em live streaming.