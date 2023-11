Miguel Leónidas Rocha assume cargo de COO na Arrow Global Portugal

Gestor apoiará crescimento e diversificação do negócio no país





O fortíssimo crescimento que a Arrow Global Portugal (AGPT) tem vindo a registar nos últimos anos, seja através de compra de ativos por parte dos Fundos que gere, seja pela diversificação em termos das empresas que fazem a gestão desses ativos, traz consigo implicações relevantes no que se refere ao amadurecimento e consolidação da estrutura de gestão das empresas. Assim, temos vindo a reforçar o grupo com quadros altamente qualificados e com capacidade para apoiar esse processo de transformação.

A contratação de Miguel Leónidas Rocha para o cargo de Chief Operating Officer do Grupo em Portugal é mais um passo nesse sentido. Com experiência profissional de mais de três décadas em consultoria, o Miguel integrará a Comissão Executiva da AGPT, tendo responsabilidades diretas sobre as áreas Financeira, Tecnológica e Legal. Até à sua entrada na AGPT, Miguel Leónidas Rocha foi partner da divisão de Tax da Deloitte, tendo assessorado, no passado, diversas aquisições realizadas no país.

"A vasta experiência do Miguel será essencial para a continuação do desenvolvimento da AGPT. Estamos no país há muitos anos, mas nos últimos três temos crescido a um ritmo ainda mais acelerado e a diversificação do negócio traz novas exigências e necessidades. O Miguel traz um conhecimento que é importante para continuarmos este caminho, além de ser mais um gestor de topo português a integrar o grupo.", explica João Bugalho, CEO da Arrow Global Group Portugal.

Na sua experiência profissional anterior, Miguel Leónidas Rocha centrou-se no planeamento de estratégias para a estruturação de grupos económicos, no cumprimento de obrigações fiscais e parafiscais, auditoria fiscal e aconselhamento fiscal a empresas, com especial predominância em instituições de crédito, sociedades financeiras e empresas de seguros. É licenciado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa (UCL), com pós-graduações em Estudos Europeus, também pela UCL, e em Gestão e Fiscalidade, pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. Lecionou em cursos de pós-graduação do IDEFF – Faculdade de Direito de Lisboa e do PAFISC – Universidade Católica Portuguesa. Em 2023, foi agraciado com o prémio "Personalidade do Ano" pela AFFIPP e Jornal de Negócios, que lhe reconheceram uma carreira de serviços prestados à indústria da gestão de ativos.





"Estou muito entusiasmado com este novo desafio profissional, após 32 anos maioritariamente centrados na prestação de serviços a empresas. Conheço bem a Arrow Global Portugal, a sua ambição e os seus profissionais, que muito admiro, pelo que muito me honra poder contribuir ativamente para esta história de sucesso de crescimento empresarial e de impacte positivo para o desenvolvimento do país", afirma Miguel Leónidas Rocha, COO da AGPT.

A Arrow Global Group, gestora europeia líder de ativos integrados verticalmente, especializada em crédito e imobiliário, detém em Portugal, através da Arrow Global Portugal, a Norfin (SGOIC e Serviços), gestora de referência de investimentos imobiliários, regulados e não regulados; a Whitestar, gestora líder de crédito e imobiliário; a Restart Capital, especializada na reestruturação operacional e financeira de empresas; a Details Hotels & Resorts, operador hoteleiro no Algarve; e a Hefesto, veículo de titularização de créditos