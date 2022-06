Miguel Oliveira com a Hyundai no 51º Circuito Internacional de Vila Real, aos comandos do I30 TCR

Após dois anos de jejum provocado pela pandemia o FIA WTCR – World Touring Car Cup está de regresso a Vila Real nos próximos dias 1, 2 e 3 de julho, para a sua 5ª etapa de 2022. A par com o WTCR, Vila Real receberá as principais provas de velocidade nacionais portuguesas, num fim-de-semana que se espera épico, de emoções e adrenalina.





É neste ambiente de festa que o piloto de MotoGP da KTM Factory Team, Miguel Oliveira, e embaixador da Hyundai, vai disputar, aos comandos do Hyundai i30N TCR, a etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade. Não é segredo que o piloto de Almada é um amante das quatro rodas e que por diversas ocasiões participou em provas nacionais de renome. Tal como na última prova de 2021 no circuito do Estoril em que subiu ao pódio, quando participou aos comandos do carro da Parkalgar, Miguel Oliveira volta a partilhar o volante com o seu pai Paulo Oliveira.





Esta participação é mais um marco nos 4 anos de parceria com a Família Hyundai. Recorde-se que a Hyundai Portugal e Miguel Oliveira celebraram a parceria em 2018, com o piloto a ter a primeira experiência com a Marca ao volante do Hyundai i20 R5. Desde então, foram muitos os momentos especiais com a Hyundai, destacando-se o envolvimento no processo de desenvolvimento do Hyundai i20 Miguel Oliveira, uma versão especial e exclusiva do Hyundai i20 que combina o ADN da Hyundai com a "alma de campeão" de Miguel Oliveira.





Miguel Oliveira – Piloto de MotoGP da KTM Factory Team





"Para quem tem adrenalina no sangue não posso dizer que vou passear, mas sim dar o meu máximo. Este convite da Hyundai para participar nesta prova, que poderia ser rali, era algo que já estava previsto e o cancelamento da prova da Finlândia apenas acelerou o processo. Para além de poder partilhar o volante com o meu Pai, estou muito feliz por também poder ter um motivo para estar uma vez mais perto dos meus fãs e viver um ambiente diferente das minhas habituais competições."



Sérgio Ribeiro – CEO Hyundai Portugal





"A participação do nosso embaixador Miguel Oliveira no Circuito de Vila Real, ao volante do Hyundai i30N TCR, enche-nos de orgulho e temos a certeza de que a sua presença vai atrair muitos fãs para o evento", afirma Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal. "Desde o início da parceria tivemos sempre em mente proporcionar ao Miguel Oliveira uma experiência de competição em 4 rodas e aproveitamos esta oportunidade para concretizar esse objetivo e celebrarmos a nossa relação".





Rui Santos – Presidente do Município de Vila Real





"Vila Real adora desportos motorizados e adora os seus grandes pilotos. Recebemos o Miguel Oliveira e a sua Escola de Pilotagem no passado e ele foi recebido como a estrela da velocidade que é. Ficamos muito felizes por poder contar novamente com ele, desta vez como piloto, sabendo que ficaremos encantados com o seu talento e com a sua simpatia."





José Silva – Presidente da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real





"Em Vila Real gostamos de receber os melhores e o Miguel Oliveira é, sem dúvida, um dos melhores. Estamos habituados a vê-lo brilhar na categoria rainha das duas rodas, e agora teremos a oportunidade de vibrar com os seus dotes atrás do volante. É a cereja no topo do bolo do evento fantástico que preparamos para todos."





A cidade de Vila Real é um ícone da história do desporto motorizado onde grandes nomes do motociclismo mundial competiram, tais como: Angel Nieto, Carl Fogarty, Joey Dunlop e muitos mais, assim como Nicha Cabral ou Stirling Moss no automobilismo. O piloto de MotoGp Miguel Oliveira sempre foi muito acarinhado pelo município de Vila Real, terra por onde passou o troféu escola Oliveira Cup com o apoio de António Mota, proprietário do kartódromo aí existente. O publico sempre muito fogoso, marca sempre uma presença única.





O Piloto de Almada irá marcar presença na sessão de autógrafos prevista para par quinta-feira dia 30 de junho pelas 16h em Vila Real, pelo que conta com a presença do publico.