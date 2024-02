Ministra da Agricultura e da Alimentação inaugura 2ªedição da Lisbon Food Affair que decorre na FIL, de 4 a 6 de Fevereiro

A Lisbon Food Affair, a feira do sector alimentar em Portugal, abre portas já no próximo domingo, dia 4 de Fevereiro às 10h00 e prolonga-se até dia 6, terça-feira.





A inauguração oficial realiza-se dia 5 de Fevereiro, pelas 15h00, com a presença da Ministra da Agricultura e da Alimentação, Dra. Maria do Céu Antunes. No dia 6 de Fevereiro, pelas 11h00, a Lisbon Food Affair recebe a visita do Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Bernardo Ivo Cruz.

Sobre o evento:

Assente em três eixos estratégicos - Internacionalização, Inovação e Sustentabilidade -, o evento contará com a presença de cerca de 200 empresas expositoras, nacionais e internacionais e mais de 450 marcas representadas de produtos, equipamentos e serviços.

A vertente da Internacionalização é materializada através do Programa de Hosted Buyers, onde estão agendadas mais de 500 reuniões B2B e onde são esperados compradores internacionais de várias geografias como: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bahrain, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Chipre, Colômbia, Equador, Espanha, França, Índia, Irlanda, Itália, Lituânia, Marrocos, México, Omã, Polónia, Roménia, Turquia, UK, Uruguai, USA.

Na vertente da Inovação, o destaque vai para a LFA INNOVATION, que surge para apoiar e divulgar o esforço das empresas na concepção, desenvolvimento e lançamento no mercado de novos produtos, equipamentos ou tecnologias para o sector alimentar. Tem como objectivo ser a montra da Inovação e das futuras tendências do mercado.





Ainda marcando as iniciativas deste eixo estratégico para a LFA, a aposta no Food LAB, onde diferentes entidades apresentam projetos inovadores, promovendo as suas pesquisas e projectos I&D permitindo-lhes estabelecer network com empresas e potenciais parceiros, nacionais e estrangeiros.

A Sustentabilidade estará em debate através de um extenso programa de conferências, acções de talks, contanto com a colaboração de entidades parceiras que contribuem com conhecimento, formação e regulamentação destes temas.

A redução do desperdício alimentar, a gestão da cadeia de abastecimento, a sustentabilidade e uso de novas tecnologias na produção, novos produtos e soluções, certificações sustentáveis, digitalização do sector, gestão financeira e de risco, redução do uso de materiais nocivos e sua substituição por materiais sustentáveis e recicláveis, serão algumas das abordagens que vão marcar a agenda destes 3 dias.

Numa vertente mais prática, os profissionais do sector podem também assistir e participar em demonstrações de showcooking, realizadas pelas empresas e marcas presentes e onde será possível ver e conhecer chefs de renome nacional e internacional em acção. Estas demonstrações têm como objectivo dar a conhecer novos produtos e marcas, as novas práticas e soluções para os mesmos, assim como servem de mostra para as tendências futuras que vão marcar o mercado.

Henrique Sá Pessoa, convidado pela Lisbon Food Affair como Embaixador do evento, afirma ser "uma excelente oportunidade para a promoção dos produtos portugueses e tem um selo de qualidade irrefutável no mercado nacional."

Promovido pela Fundação AIP, a Lisbon Food Affair decorre de 04 a 06 de Fevereiro, na FIL.

Horário:

04 e 05 de Fevereiro – das 10H00 às 19H00

06 de Fevereiro – das 10H00 às 18H00