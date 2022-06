Mondelēz International com progressos nas suas metas ESG: 91% do trigo utilizado nas suas bolachas na Europa é sustentável

A Mondelez International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) publicou o seu relatório anual Snacking Made Right 2021 onde está demonstrado o progresso face às metas ESG (ambiental, social e governação) a curto e longo prazo. Este relatório confirma a evolução na criação de uma empresa de snacks mais sustentável, comprometida em criar valor de longa duração para o negócio e para os seus stakeholders. A Mondelez International continua focada em liderar em áreas onde pode contribuir para um impacto ambiental mais positivo – incluindo ajudar a criar um setor de cacau próspero, reduzir o desperdício de embalagens e diminuir a sua pegada ambiental.

A estratégia e metas ESG da Mondelez International dão prioridade à entrega de mudanças duradouras através de abordagens inovadoras e holísticas, à colaboração para a transformação de todo o setor e à adoção de soluções mensuráveis.

Essenciais para o objetivo da empresa – capacitar as pessoas a consumirem snacks da melhor forma ao disponibilizar o snack certo, no momento certo, confecionado da maneira certa –, as metas ESG continuam a ser valiosas a longo prazo para a Mondelez International. O relatório 2021 Snacking Made Right confirma o progresso mensurável em relação às principais áreas de foco, incluindo o fornecimento de ingredientes mais sustentáveis; embalagens aperfeiçoadas e projetadas para serem recicláveis e sem materiais mais desafiantes; aumento das ações para ajudar a lidar com as mudanças climáticas; iniciativas para avançar em DE&I; e apoio ao bem-estar do consumidor e da comunidade.

"Uma mentalidade de sustentabilidade está, há muito, integrada na nossa estratégia de crescimento à medida que continuamos a criar valor, tornar os nossos negócios mais resilientes e acelerar a nossa ambição de construir uma empresa de snacks mais sustentável", afirma Dirk Van de Put, Chairman e CEO da Mondelez International. "Estou orgulhoso do forte progresso que a nossa empresa tem vindo a fazer para cumprir as nossas ambiciosas metas de ESG, que são essenciais para o sucesso a longo prazo do nosso negócio e para nos ajudar a resolver alguns dos principais desafios que o mundo enfrenta."

O progresso de 2021 face às metas ESG da empresa inclui:





Ingredientes Sustentáveis





Alcançar 209.954 agricultores registados no programa Cocoa Life (ultrapassado o objetivo para 2022 de 200.000 produtores de cacau registados)





75% do volume de cacau para as marcas de chocolate é fornecido através do Cocoa Life (+ 7% desde 2020), incluindo 100% das marcas globais de chocolate favoritas dos consumidores Cadbury Dairy Milk, Côte d’Or, Milka e Toblerone.





91% do volume de trigo necessário para a produção de bolachas na Europa é proveniente do programa Harmony (+ 15% desde 2020)





100% do volume de óleo de palma tem certificação RSPO (desde 2013) com 85% rastreável até a fábrica e 97% de floresta monitorizada

Clima & Meio Ambiente





Redução de 23% nas emissões de dióxido de carbono (CO2) (Scope 1 e 2) – em comparação a 2018





32% da eletricidade total utilizada nas operações da Mondelez são provenientes de energias renováveis (+ 9% desde 2020)





100% da eletricidade usada nas fábricas no Brasil, Perú e Reino Unido são provenientes de fontes renováveis

Packaging



95% das embalagens são desenhadas para serem recicláveis (+ 1% desde 2020)





A caminho de usar 5% de plástico reciclado até 2025, com 0,5% usado em 2021 (desde 2020)





72.100 toneladas métricas de materiais de embalagem eliminados (desde 2013)

Além do progresso em relação às metas de 2025, a empresa continuou a demonstrar um compromisso contínuo em avançar na sua agenda ESG com metas, investimentos e financiamentos mais ambiciosos para lidar com questões como mudanças climáticas e resíduos de embalagens, incluindo:





Colocar uma meta a longo prazo de zero emissões de gases de efeito estufa até 2050





Investir em Circulate Capital Ocean Fund para apoiar a recolha de mais resíduos plásticos do que a empresa atualmente produz na Índia e Sudeste Asiático





Emissão do primeiro título verde da empresa em setembro de 2021 – na altura, a principal emissão do setor de alimentos embalados e bens de consumo



