Mondelēz International compra Chipita Global S.A.

A Mondelez International dá as boas-vindas a Chipita Global S.A., líder de alto crescimento europeu em produtos de pastelaria e snacks embalados com as suas pessoas talentosas, marcas adoradas e herança poderosa.

A Mondelez International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) anuncia a aquisição da Chipita Global S.A., líder de alto crescimento na Europa Central e de Leste na categoria de produtos de pastelaria e snacks embalados.





Esta aquisição vai permitir à Mondelez International aumentar a oferta do seu portfólio na Europa, indo ao encontro da elevada procura do consumidor por este segmento. Em simultâneo, abre também caminho para a inovação, juntando marcas icónicas da Mondelez International como Cadbury e Milka, com as marcas de produtos de croissants e snacks embalados da Chipita Global S.A como 7Days. Os produtos da Chipita chegam, atualmente, a dois mil milhões de consumidores em mais de 50 países.





"A Chipita é um negócio fantástico, construído sobre bases sólidas por uma equipa de pessoas incrivelmente talentosas. Estamos ansiosos por receber as suas pessoas, as suas marcas adoradas e a sua poderosa herança na Mondelez International, à medida que avançamos na nossa estratégia para nos tornarmos um líder global em snacks e lanches," afirma Vince Gruber, EVP & President Mondelez Europe. "Estabelecer a Mondelez International na categoria de produtos de pastelaria e snacks embalados através da Chipita Global S.A. vai contribuir para acelerar o crescimento em toda a Europa e vai ajudar a expandir a nossa presença num mercado de crescimento acelerado na Europa Central e de Leste".





De agora em diante, uma equipa de gestão interina vai ser colocada em ação para gerir as operações da Chipita e ajudar no processo de integração, que terá lugar em 2022. Esta equipa de gestão interina, uma mistura equilibrada de líderes experientes da Mondelez International e da Chipita Global S.A., será liderada por Ivo Naydenov, que está na Mondelez International há quase 20 anos e trabalhou extensivamente em todo o sudeste da Europa. Ivo irá trazer um vasto conhecimento para esta função, construído ao longo de uma longa carreira na indústria alimentar e de snacks, tanto dentro como fora da Mondelez International.

O novo CEO interino, Ivo Naydenov, afirma: "Há muito tempo que admiro a Chipita e estou bastante entusiasmado por vir a trabalhar em conjunto com os nossos novos colegas para apoiar na criação de novos produtos inovadores e combinações entre as duas marcas. Ao embarcarmos juntos nesta nova relação podemos aprender e crescer em conjunto, criando novas perspetivas para os nossos colaboradores e marcas. Queremos trazer a Chipita Global S.A. para o seio da Mondelez International de forma pensada e responsável, respeitando este negócio construído nos últimos 40 anos."





Mais detalhes sobre os planos de longo prazo serão partilhados no momento oportuno.