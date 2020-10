MultiOpticas assinala Dia Mundial da Visão com ação junto dos Sem Abrigo.

No dia 8 de outubro, a marca de ótica junta-se à Comunidade Vida e Paz para melhorar a visão dos Sem Abrigo referenciados por esta Instituição.





No âmbito do Dia Mundial da Visão, o qual se celebra a 8 de outubro, a MultiOpticas juntou-se à Comunidade Vida e Paz e irá proporcionar aos Sem Abrigo da cidade de Lisboa, a possibilidade de realizarem rastreios visuais com oferta de óculos graduados (a quem revelar perda de visão), oferta de bens alimentares e de kits individuais de higiene e desinfeção. Esta ação vai ter lugar no dia 8 de outubro no Centro ADE da Comunidade Vida e Paz em Chelas (Rua Rui de Sousa, lote 68A), entre as 09h00 e as 18h30.





A Visão é cada vez mais reconhecida como um problema de saúde mundial. A visão de futuro na MultiOpticas envolve muito além da realidade comercial, defendendo que o papel das empresas na sociedade tem de ser cada vez mais interventivo, sobretudo no momento atual que atravessamos, pois, a Pandemia agravou severamente as fragilidades e carências já existentes na nossa sociedade.





Neste contexto, a MultiOpticas declarou este ano como o da visão perfeita, com o projeto Olhar 20/20, forma universal de designar a acuidade visual perfeita, com o objetivo de continuar a olhar pela saúde visual dos portugueses. É também com base neste compromisso que irá celebrar o Dia Mundial da Visão – 8 de outubro – em Lisboa. Neste contexto, a marca irá celebrar esta ocasião com algo verdadeiramente impactante na vida das pessoas, lembrando-as da importância da saúde visual e simultaneamente ajudar aqueles que menos têm acesso a ela.





No ano passado, esta data foi celebrada com uma Missão Humanitária em Moçambique desenvolvida em conjunto com a HELPO ong., onde a intervenção da MultiOpticas através da realização de 1000 rastreios visuais e do donativo de 600 óculos graduados mudou completamente a qualidade de vida de quem pouco ou nada via.





Nesta perspetiva, a GrandVision Portugal através da sua Responsabilidade Social Corporativa decidiu este ano, organizar um evento onde serão realizados exames visuais, oferta de óculos graduados (a quem revelar perda de visão), entrega de bens alimentares e kits de higiene e desinfeção à população dos Sem Abrigo de Lisboa, devidamente referenciada pela Comunidade Vida e Paz.





Atendendo ao cenário pandémico atual, a preocupação da marca com a higiene e segurança de todas as partes envolvidas é a prioridade. Como tal, todos os colaboradores envolvidos usarão equipamentos de proteção individual, serão facultados aos beneficiados desta ação os materiais necessários e indispensáveis para garantir a sua segurança e todas as normas decretadas pelas entidades competentes (DGS e Governo Português) serão estritamente cumpridas.





Segundo Ana Portugal, Head of CSR da GrandVision Portugal: "Esta ação foi preparada com um carinho especial e muito nos honra e orgulha. Esperamos sinceramente que outras Empresas em Portugal possam seguir o nosso exemplo, pois não podemos, simplesmente, fechar os olhos ou fingirmo-nos míopes face à conjuntura atual".





A MultiOpticas pertence ao Grupo GrandVision, líder internacional no retalho de ótica. Em Portugal, está presente há mais de 30 anos e o grupo detém também as marcas GrandOptical e Solaris. A marca tem mais de 200 lojas no território nacional, incluindo loja online.





A Comunidade Vida e Paz tem como missão ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.