Nestlé reforça projeto de transformação de frota com mais 66 viaturas elétricas em 2022

A segunda fase do projeto Green Fleet inicia-se hoje com a entrega de mais 66 viaturas até final do ano.

23% do objetivo fica concluído em 2022.

Para apoiar os seus condutores a empresa tem já instalados 30 postos de carregamento na sua sede (Linda-a-Velha), nas duas fábricas (Porto e Avanca).

A Nestlé Portugal deu hoje início à segunda fase do seu projeto Green Fleet, de transformação total da frota de veículos – comerciais e não comerciais – para veículos elétricos, com a entrega de mais 66 veículos aos colaboradores. Quando estiver concluído, em 2025, este projeto contará com um total de 500 veículos de tecnologia elétrica.

Iniciado em março de 2021, o Nestlé Green Fleet é pioneiro no país pela sua dimensão e está inserido no compromisso, assumido globalmente pela Nestlé, de atingir a neutralidade carbónica até 2050. É no quadro desta estratégia de Green?Vision da empresa, que este projeto dará um relevante contributo para o objetivo global de redução do impacto ambiental das operações da Nestlé Portugal, com uma redução estimada de 1800 toneladas de CO 2 por ano, desde a sua total implementação em 2025.

Esta transformação, que se iniciou apenas com os veículos ligeiros, incluiu já este ano os veículos comercias da frota de auto-venda da Nestlé Professional, que diariamente entregam os cafés Nestlé produzidos na fábrica do Porto – BUONDI, SICAL, TOFA e CHRISTINA.

"Pela dimensão do seu projeto, a Nestlé é pioneira em Portugal na transformação da sua frota automóvel, com 500 veículos a passarem, até 2025, para a tecnologia elétrica. Somos o exemplo de que é possível tirar partido da tecnologia já existente e colocá-la ao serviço da sustentabilidade das operações das empresas e, com isso, reduzir substancialmente os seus impactos ambientais. Este é um grande contributo para o objetivo máximo da companhia de atingir a neutralidade carbónica até 2050." Afirma Alexis Pinheiro, Workplace Solutions Manager da Nestlé Portugal.

Alterar totalmente uma frota automóvel constitui um desafio para colaboradores e empresa e, por isso, estão a ser realizadas sessões de formação sobre como conduzir um veículo elétrico, cuidados a ter na gestão das suas autonomias de energia, locais de carregamento e como utilizá-los, entre outras questões relacionadas com um dia-a-dia diferente e mais sustentável. Do lado da empresa, simultaneamente com a alteração das viaturas, está a proceder-se também à colocação de diversos postos de carregamento de viaturas no edifício sede, em Linda-a-Velha, nas fábricas de Avanca e Porto e na delegação comercial do Funchal, 30 em 2022 de um total de 64 que se irão instalar até final do projeto. Além destes postos de carregamento da empresa, os novos condutores de veículos elétricos da frota Nestlé têm ainda à sua disposição toda a rede de abastecimento público (Mobi-E), ou as redes disponibilizadas pelas zonas comerciais de muitos dos seus parceiros retalhistas.