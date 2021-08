Nhood Portugal comercializou 21 novas lojas no 1º semestre de 2021

Negociados mais de 10 000m² de área bruta locável nos ativos sob gestão





No primeiro semestre de 2021, a Nhood Portugal comercializou 21 novas lojas, totalizando mais de 10 000m² de área bruta locável, nos ativos sob gestão, que incluem o portefólio de Centros Comerciais Alegro e outros ativos imobiliários;

A taxa de ocupação nos ativos geridos pela Nhood Portugal está acima dos 98%, em linha com os níveis pré-pandemia;

A previsão para o segundo semestre de 2021 é de pelo menos 15 novas aberturas, representando cerca de 5 500m2 de área bruta locável.

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto, garantiu a ocupação de mais de 10 000m² de área bruta locável (ABL) de espaços de retalho no primeiro semestre de 2021, entre novas aberturas e renovações de diversos contratos. No total, foram 21 novas lojas comercializadas no portefólio de Centros Comerciais Alegro e outros ativos imobiliários que registam uma taxa de ocupação acima dos 98%, em linha com os valores de ocupação pré-pandemia.

Marcas como Lion of Porches, Intimissimi, Antarte, Tomatino e Widex são apenas alguns exemplos de novos lojistas que integraram os ativos geridos pela Nhood durante o primeiro semestre de 2021.

Mafalda Cotta, Head of Leasing da Nhood Portugal, refere que "num contexto que tem sido mais do que desafiante, totalmente imprevisível e inconstante, quer para nós gestores de centros comerciais, quer para os nossos lojistas, conseguirmos, no primeiro semestre de 2021 abrir 21 lojas e renovar diversos contratos é algo de que nos orgulhamos na Nhood, pelo trabalho de parceria com as marcas de quem nos consideramos verdadeiros parceiros. Ter taxas de ocupação com níveis de pré-pandemia, acima dos 98%, é para nós um balanço muito positivo, e um sinal do caminho de retoma que estamos agora a iniciar. Estes valores devem-se não só ao número de novas aberturas, mas também às renovações contratuais que temos vindo a celebrar sendo que esperamos continuar neste caminho de recuperação do setor, com uma previsão para o segundo semestre de 2021 de pelo menos 15 aberturas, o que se traduz em cerca de 5 500m² de ABL em novas lojas".

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto com foco no triplo impacto positivo, tem como propósito criar, revitalizar e transformar ativos imobiliários de uso misto, bairros e cidades, contribuindo para uma nova visão urbana e para a evolução dos novos modos de vida, sob o conceito da cidade dos 15 minutos. Na sua estratégia a cinco anos para Portugal, a Nhood tem previstos projetos em mais de 15 localizações de norte a sul, com um plano de gestão de investimento dos seus clientes de mais de 500 milhões de euros divididos em diferentes áreas, como retalho comercial, escritórios, residencial, entre outros.





Sobre





A Nhood é uma nova plataforma de soluções imobiliárias para projetos mistos, detida pela Associação Familiar Mulliez (AFM), que atua na regeneração imobiliária urbana com triplo impacto positivo: social, ambiental, económico (Pessoas, Planeta, Proveitos). A sua expertise inclui a dinamização, operação e comercialização de ativos de uso misto, Asset Management e Desenvolvimento e Promoção.





Partilha uma visão de cidade mais resiliente e ecológica, na qual os espaços assumem diferentes funções e usos de proximidade (comércio local, habitação, escritórios, urbanismo de transição e terceiros locais). A Nhood reúne o know-how de 1029 especialistas em 10 países europeus para regenerar e transformar de forma sustentável um portfólio inicial de quase 300 espaços comerciais, 30.000 unidades habitacionais e 40 projetos de desenvolvimento. Em Portugal, a Nhood gere mais de 700M€ de valor de ativos.