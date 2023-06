NHOOD PORTUGAL TRANSFORMA GALERIA COMERCIAL DE ALVERCA COM INVESTIMENTO DE 32 MILHÕES DE EUROS

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto, apresenta o projeto de transformação da Galeria Comercial de Alverca, espaço que gere e no qual vai investir perto de 32 milhões de euros, em representação da Ceetrus, a nova proprietária do ativo em copropriedade com a Auchan.

Este projeto vem revitalizar um complexo imobiliário bem conhecido no território de Alverca, negligenciado nos últimos 30 anos, garantindo a expansão e diversificação da sua funcionalidade de origem, bem como a adaptação em função do contexto social, figurando agora como um elemento central do tecido urbano, em estreita relação com o ecossistema envolvente.

Com uma média anual de 2,8 milhões de visitantes, numa freguesia que registou um aumento de 3,98% de famílias entre 2011 e 2021, o projeto vai revitalizar um quarteirão de 78.000 m2 de área bruta de construção, onde será possível comprar, descontrair, ter acesso a serviços de saúde e bem-estar e viver. Para este projeto de uso misto, a Nhood Portugal estabeleceu três grandes eixos:

Mais Oferta , com a área comercial a ganhar novas lojas e serviços, que vêm complementar o hipermercado e a galeria já existentes, nomeadamente uma Loja do Cidadão implementada em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; um Ginásio; um Espaço de Saúde e Bem-Estar e uma loja Leroy Merlin, que incluirá área de construção e acrescentará um novo conceito ao mix comercial.

Mais Pessoas , com a criação de mais espaços para viver e descobrir Alverca. Pretende-se desenvolver uma nova centralidade convertendo a antiga utilização de escritórios das conhecidas Torres de Alverca, atualmente não utilizadas, em soluções para arrendamento. Serão mais de 100 unidades, desde estúdios a T3, prontas a ocupar por mais de 200 pessoas, complementadas por uma área de lazer e desporto aberta a todos.

Mais Sustentabilidade , através de uma estratégia de ESG e impacto positivo desenhada para que o projeto seja uma referência de construção sustentável, com destaque para a certificação BREEAM, soluções de eficiência energética e redução das emissões de carbono. Com vista privilegiada para o Estuário do Tejo, o projeto destaca-se pelas zonas verdes e pela promoção da biodiversidade, com 1.800 m2 de jardins e coberturas vegetalizadas, 4.650 m2 de zonas permeáveis e pela aposta em energias renováveis, com a instalação de mais de 900 painéis fotovoltaicos. Para reforçar a ligação à cidade e promover a mobilidade suave e um estilo de vida mais saudável e sustentável, será feita a integração com a rede de ciclovias da cidade.

Para Séverine Boutel, CEO da Nhood Portugal, "planeado e desenvolvido em articulação com o Município e integrando as necessidades da população, este é um projeto verdadeiramente transformador, que vai trazer uma nova centralidade a Alverca. Através das nossas soluções de Asset Management, Property Management, Development e Leasing & Tenant Representation, conseguimos trazer novos usos para um edifício até aqui negligenciado, criando um polo de vida em Alverca. É um exemplo de como o imobiliário pode dar resposta às necessidades das comunidades, sempre em evolução".

Fernando Paulo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, considera que "este projeto vem ao encontro da estratégia municipal de repensar a multifuncionalidade e reestruturação de espaços, interligando-os para responder aos novos estilos de vida dos habitantes. A intenção é regenerar as vivências de toda a comunidade, respondendo às suas necessidades, ligando os lugares à sua envolvência, desenvolvendo bairros em que a comunidade encontra o que procura. A criação de uma cidade prática. Assim, a qualidade de vida, o equilíbrio entre esfera pessoal e profissional, e a vivência em comunidade são princípios que orientam a criação de novos espaços na cidade."

O projeto irá criar mais de 100 postos de trabalho diretos e prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho indiretos.

O arranque das obras está marcado para o final de julho de 2023, estando prevista a conclusão da primeira fase em junho de 2024. Esta primeira fase contempla toda a área de retalho, ficando a reconversão das torres para a segunda fase, que arrancará em 2025.