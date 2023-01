NOVA AÇORES é galardoada com 2 prémios na categoria de Leite

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A LactAçores vê, uma vez mais, o seu trabalho reconhecido pelos consumidores portugueses ao alcançar o prémio Escolha do Consumidor 2023 e o prémio Cinco Estrelas 2023 para a categoria de Leites.





Ambos os estudos são realizados através de um sistema de avaliação e classificação de marcas com base na satisfação e aceitação que geram junto dos consumidores.



José Carlos Serrão, diretor-geral da LactAçores, realça que "é com enorme orgulho que recebemos estes dois prémios e agradecemos aos consumidores o voto de confiança e o seu reconhecimento pelos nossos produtos, em especial pelo Leite Nova Açores.





Partilhamos esta distinção com os nossos clientes, parceiros e colaboradores que diariamente contribuem para que os nossos produtos sejam reconhecidos pela sua genuinidade e excelência."

Prémio Escolha Consumidor 2023 categoria Leite s



Concluídas as avaliações da 11ª edição da Escolha do Consumidor na categoria LEITES, os consumidores portugueses avaliaram e premiaram a marca NOVA AÇORES, nesta edição, como "Marca nº1 na Escolha do Consumidor".





Foram realizadas 206.618 avaliações com 1.029 consumidores portugueses que se pronunciaram sobre variados setores.





Com uma Pontuação de 86,9 entre 11 marcas avaliadas, a marca Nova Açores destaca-se na qualidade do produto.

Prémio Cinco Estrelas 2023 categoria Leites





Em 2023 a marca Nova Açores vai brilhar ainda mais, uma vez que foi vencedora do prémio cinco estrelas, na categoria Leite com uma pontuação de 7, 92 pontos.





Depois de vários meses em avaliação, onde 325.400 consumidores avaliaram 1.081 marcas, segundo um processo bastante exigente, a Nova Açores é reconhecida como uma das 147 marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas 2023.

Leite NOVA AÇORES





O Leite Nova Açores Pastagem é proveniente das vacas que pastam livremente, pelas pastagens de São Miguel, durante 365 dias do ano.





Vacas livres, que escolhem o seu pasto, o seu tempo para descansar e o seu ritmo, para garantir um leite de excelência com os melhores perfis lipídicos, proteicos e vitamínicos do que o leite convencional.





A sua cor branca, o aroma e sabor "sui generis" são tão especiais e característicos dos Açores.





A gama Nova Açores Pastagem assegura que todo o leite provém de explorações controladas e certificadas pela APCER, promovendo e garantindo o bem-estar animal, pastoreio com alimentação natural de erva verde, maior saúde dos animais e, consequentemente, a obtenção de um melhor leite e maior contributo para as boas práticas ambientais.