Nova organização da GI Group Holding

Resultados recorde em 2021 e racionalização da estrutura do grupo concluída com sucesso.

Receitas de 3,2 mil milhões €, +30% vs 2020 e Lucro Líquido 40 milhões €, +15% vs 2020





A Gi Group Holding, um dos principais players mundiais em serviços e consultoria de RH, finalizou a 20 de junho de 2022 a sua reorganização através da conclusão da racionalização da estrutura corporativa e, a partir de 1 de julho de 2022, lançou a nova organização do Grupo.





A decisão surge na sequência da evolução do Grupo e do desejo de responder, com eficiência organizacional, à dimensão crescente da Gi Group, que obteve os melhores resultados económicos e financeiros da sua história em 2021, com presença em 29 países por todo o mundo, mais de 650 balcões e escritórios e mais de 6.700 colaboradores. Em Portugal, o Grupo oferece serviços através de 5 marcas (Gi Group, Gi BPO, Wyser, TACK/TMI e QiBit), realizando mais de 50.000 contratos de trabalho no mercado desde o seu início no país. A Gi Group conta também com 11 filiais de norte a sul do país.





O FY2021 terminou com receitas superiores a 3,2 mil milhões de euros, mais de 30% face ao ano anterior, com uma contribuição de receitas internacionais de cerca de 51%. A rentabilidade também aumentou com o Lucro Bruto de 423 milhões de euros, +37% face a 2020, o EBITDA igual a 115 milhões de euros, +43% face a 2020, e o Lucro Líquido de 40 milhões de euros, +15% face ao ano anterior.





A evolução e o crescimento global contínuo levaram a gestão a iniciar um processo de renovação. Em particular, a nova estrutura visa simplificar os níveis hierárquicos e a administração, concentrando o controlo sob uma única empresa, a GI GROUP HOLDING S.p.A., com os recursos necessários para coordenar as atividades das filiais italianas e estrangeiras. O objetivo é maximizar o valor global e as sinergias internas, simplificar o fluxo financeiro, melhorar a reconhecimento do Grupo, promover a estratégia de M&A e potenciais operações nos mercados de capitais.





Stefano Coli-Lanzi, CEO e Fundador da Gi Group Holding: "A estratégia lançada pela Gi Group Holding permitiu um rápido crescimento não só em Itália, mas especialmente no exterior graças às inúmeras operações de M&A bem-sucedidas. Hoje somos, de facto, um player de classe mundial, capaz de competir com líderes do setor, com a ambição de continuar com determinação no desenvolvimento do nosso negócio. O caminho de crescimento escolhido também deve ser sustentável e é por isso que decidimos simplificar a estrutura do Grupo de forma a alcançar a eficiência e facilitar as operações financeiras extraordinárias da melhor forma possível".





Em termos executivos, a reorganização é configurada da seguinte forma:

Fusão por incorporação de "SCL HOLDING S.p.A." em "GI GROUP HOLDING S.r.l.", e transformação simultânea em "Società per Azioni" com a adoção de um novo estatuto;

Cisão parcial do "GI GROUP S.p.A." a favor da "GI GROUP HOLDING S.p.A."

Fusão por incorporação da "GI INTERNATIONAL S.r.l.", em "GI GROUP HOLDING S.p.A.".



A Gi Group Holding detém a participação e os ativos intangíveis (marcas e know-how), uma equipa dedicada à definição e controlo da implementação das guidelines estratégicas do Grupo, bem como atividades de gestão, como administração, finanças, IT, marketing, a favor das filiais.