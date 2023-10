Novo Ferryboat elétrico de Aveiro, o primeiro 100% português

A cerimónia de apresentação pública e de batismo do novo ferry teve lugar nos Estaleiros da Navaltagus, no Seixal.





A autarquia aveirense e o Grupo ETE apresentaram, o novo Ferryboat Elétrico de Aveiro. A embarcação, que irá substituir o navio que atualmente faz a ligação entre São Jacinto, em Aveiro, e o forte da Barra, em Ílhavo, ficará nesse local em testes de navegação e de carregamento até ao momento da sua inauguração oficial, que será anunciada em breve.





Para o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, o novo Ferryboat Elétrico é um exemplo na forma como as autarquias devem realizar o seu investimento público, focando-se nos cidadãos e dando primazia à sustentabilidade ambiental e ao combate às alterações climáticas.





"Este é um momento significativo no que toca às políticas e ao investimento público em Portugal. A sustentabilidade ambiental é uma aposta e uma prioridade de Aveiro e o novo Ferryboat é o resultado do investimento da CMA no ambiente e nas pessoas. Estamos a aplicar os nossos recursos não só na Ria de Aveiro, um local que necessita do nosso cuidado, mas também na vida concreta dos Aveirenses e, em particular, de São Jacinto, que precisa deste meio de transporte para ir trabalhar e para realizar as suas atividades sociais, desportivas e de lazer", afirma José Ribau Esteves autarca aveirense.





Para Luís Figueiredo, Acionista do Grupo ETE, grupo português que integra o Estaleiro Navaltagus e responsável pela construção da embarcação, o novo ferryboat elétrico representa um marco, na afirmação das suas competências e know-how de engenharia, inovação e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento da Indústria Naval em Portugal. Para além de que reforça, o compromisso do Grupo ETE com a sustentabilidade e com a criação de valor para o serviço público.





"Desde o primeiro momento que no Grupo ETE dissemos sim à inovação, sim à sustentabilidade, sim à mobilidade e ao serviço público e fizemo-lo com dedicação. O Salicórnia, o primeiro ferryboat elétrico de Portugal, e que irá operar na Ria de Aveiro, é um projeto que o Grupo ETE se orgulha de fazer parte e que é, também, símbolo de uma conduta responsável assumida por todos os envolvidos.





"Salicórnia" é o primeiro Ferryboat 100% Elétrico a ser desenvolvido inteiramente em Portugal, por empresas nacionais, para servir uma região portuguesa. É também o primeiro ferry elétrico da Península Ibérica. Esta embarcação terá zero emissões de CO2, permitindo a redução da emissão das mais de 300 toneladas de CO2 libertadas pelo modelo em funcionamento, diminuindo igualmente em cerca de 30% o consumo energético.





O navio terá capacidade para transportar 260 passageiros e 19 viaturas, mais 90% e 30% respetivamente do que o atual ferryboat. A esta capacidade reforçada de transporte acrescenta-se o aumento do conforto para os passageiros, graças aos baixos níveis de ruído, e uma vista panorâmica 360º no piso superior, que irá permitir aos utilizadores usufruírem de imagens únicas da Ria.





A cerimónia de apresentação pública contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, Luís Nagy, Presidente do Conselho de Administração do Grupo ETE, de Luís Figueiredo, Acionista e Administrador do Grupo ETE, Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal do Seixal, e de Jorge Delgado, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana.





Devido às condições climatéricas e marítimas adversas, a viagem do novo Ferryboat Elétrico até Aveiro foi adiada até que seja possível realizar o trajeto em segurança. A autarquia informará, de forma atempada, sobre a nova data prevista de chegada do navio.