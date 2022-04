Novos acordos de cooperação e ofertas formativas na área da economia verde

No Dia da Terra, o Fórum da Energia e Clima e o Instituto Politécnico de Portalegre anunciaram a celebração de novos acordos de cooperação entre universidades e novas ofertas formativas na área da economia verde, incluindo cursos e programas de investigação.

O anúncio foi feito durante a primeira edição da Energy and Climate Summit, que juntou durante dois dias no Alentejo diversos especialistas nacionais e internacionais nas áreas da educação, ciência e ambiente para debater o tema da crise climática. O evento decorreu no âmbito do Projeto GUARDIÕES, promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA).

"Estes dois dias tiveram grande mérito, sobretudo porque esta não foi uma conferência de denúncia ou protesto, mas sim de soluções para o futuro. Sabemos que há soluções para a crise climática e elas foram aqui apresentadas por especialistas nas novas energias renováveis, no armazenamento, na economia circular e nos serviços do ecossistema", declarou Ricardo Campos, Presidente do Fórum da Energia e Clima.

"Esta conferência teve ainda a particularidade de unir a língua portuguesa e a CPLP, tendo sido assinados novos acordos de cooperação entre universidades, novas ofertas formativas na área da economia verde, incluindo cursos e programas de investigação", sublinhou o responsável.

A iniciativa contou com a participação do Ministro do Ambiente da Guiné-Bissau, da Secretária de Estado do Ambiente de Angola e da Secretária de Estado do Ensino Superior de Cabo Verde, Hugo Hilário, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Alexandra Carvalho, Secretária-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática, Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Carmen Van-Dumen Santos, Reitora da Universidade do Namibe Angola, Pimenta Machado, Vice-Presidente da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), Adriano Sousa, Especialista em Mobilidade Urbana, entre muitos outros especialistas, nacionais e internacionais do espaço da CPLP, nas áreas de educação, ciência e ambiente.

A Sessão de Abertura do evento contou com a presença de Fermelinda Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Carmen Carvalheira, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Ricardo Campos, Presidente do Fórum da Energia e Clima, Luís Loures, Presidente do Politécnico de Portalegre e, de forma remota, Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

Durante o primeiro dia foi discutido "O Papel da Ciência na Crise Climática", a "Investigação e as Novas Soluções para a Futuro" e a Nova Economia Verde e Circular". O segundo e último dia da Energy and Climate Summit iniciou com um momento evocativo do Dia da Terra, seguido de uma palestra sobre a importância da inteligência relacional nas profissões do futuro, conduzida por Homero Reis. Foram ainda debatidos "A Biodiversidade e a Crise de Recursos" e "Onde Agir na Sustentabilidade. Os Desafios Regionais", e apresentadas as principais conclusões. A sessão de encerramento contou com a presença do Presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva.

De acordo com Jorge Martins, Gestor do GUARDIÕES, o projeto criado em 2021 "tem como objetivo criar valor e gerar informação para a sociedade civil sobre o impacto das alterações climáticas. Através de conteúdos e ações procuramos apresentar soluções que possam fazer da região do Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável".