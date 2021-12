O Ambiente é uma prioridade na KSB

Para o Grupo KSB a proteção do Ambiente é uma prioridade, provada através de inúmeras ações.





Desde produtos altamente eficientes até à produção com a mínima utilização de recursos naturais, a KSB recorre a inúmeras medidas para reduzir – e ajudar os seus clientes a reduzir – as emissões de CO 2 .

A KSB tem uma visão global da sua responsabilidade ambiental: não só na proteção do ambiente durante o fabrico dos seus produtos, mas também na minimização da pegada ecológica produzida pelos seus produtos e serviços, durante toda a sua vida.

Para minimizar o impacto ambiental da sua produção, a KSB garante que os seus processos produtivos minimizam o consumo de energia e materiais, através da aquisição das máquinas mais eficientes, da constante análise da redução do desperdício e da contínua melhoria dos seus processos.

Além disso, sempre que a KSB desenvolve um novo produto, considera e dá máxima prioridade à sua eficiência energética, à durabilidade da sua vida útil e à possibilidade de reciclar os produtos após a sua vida útil.

Um bom exemplo é a bomba para águas residuais Amarex, lançada em 2020, que tem a melhor eficiência do mercado (+10% face à geração anterior), um novo sistema anti-blocagem, melhores materiais e rolamentos e é 100% reciclável.

Para mais pormenores sobre a nova Amarex, clicar no link https://www.ksb.com/ksb-pt/Informacoes_tecnicas-noticias_ch/Arquivo/2020-info-tecnicas-e-notic%C3%ADas/nova-amarex-da-ksb--bomba-para-esgoto-com-a-melhor-efici%C3%AAncia---/3469234/

Por outro lado, todas as fábricas da KSB no mundo inteiro (mais de 30) são certificadas com a norma ambiental ISO 14001, a qual se foca na implementação proativa de medidas de proteção ambiental.

Outra importante medida é a minimização das emissões de CO 2 em todas as suas instalações, através do investimento na modernização energética dos seus edifícios e na utilização de electricidade proveniente exclusivamente de energias renováveis, o que já acontece na maioria das instalações Europeias, incluindo as Portuguesas.

Em 2019 uma relevante parte (34%) do consumo energético global da KSB recorria a fontes renováveis, valor este em constante aumento. Através das diversas medidas, em 2019 a KSB conseguiu reduzir as suas emissões de CO2 2.300 toneladas, face a 2018, tendo como objectivo uma redução adicional de 30% até 2025.

A prioridade dos seus objetivos ecológicos face aos seus objetivos económicos é uma realidade na KSB, verdadeiramente vivida por – todos – os seus colaboradores.

A KSB é um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios, tendo inúmeras obras de referência em Portugal (Alqueva, Águas Portugal, EDP, Petrogal, Sonae, edifícios, hotéis, hospitais, etc).

O Grupo KSB comemora 150 anos de existência em 2021, um recorde difícil de igualar, e fabrica em Portugal 4 milhões de Euros por ano, também um recorde na sua área de atividade. A KSB Bombas e Válvulas SA está presente em Portugal há 49 anos.