A Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), uma empresa farmacêutica europeia líder especializada no sistema nervoso central (SNC), anuncia a expansão das suas operações no sul da Europa com o lançamento da Neuraxpharm Portugal. Sediada em Lisboa, a Neuraxpharm Portugal fará parte da região da Europa do Sul da empresa, que compreende Itália, Espanha e agora Portugal.

Javier Mercadé, Diretor-Geral para Itália e Espanha, foi nomeado Diretor da Região Sul no início deste ano, que incluirá Espanha, Itália e Portugal. A Neuraxpharm anuncia também a nomeação de Teng Dias como Diretor Comercial dos negócios em Portugal.





Jörg-Thomas Dierks, Chief Executive Officer da Neuraxpharm, declarou: «A Neuraxpharm Portugal demonstra a nossa ambição de ser um dos principais intervenientes do SNC em toda a Europa. Portugal é um mercado dinâmico, com um potencial de mais de 500 milhões de euros (1) no SNC. A sólida experiência de Javier no SNC e nos mercados internacionais, aliada ao profundo conhecimento de Teng Dias sobre o mercado português serão inestimáveis para levar produtos diferenciados a pacientes locais e profissionais de saúde em toda a região».





Javier Mercadé, Diretor da Região Sul, acrescentou: «Com o mercado do SNC a crescer a 5% (1), um dos mais rápidos na Europa, Portugal representa uma excelente oportunidade para expandir a nossa presença no sul da Europa. A nossa ampla gama de produtos diferenciados pretende satisfazer as grandes necessidades não atendidas dos pacientes com patologias no SNC».





Javier Mercadé tem mais de 25 anos de experiência na indústria farmacêutica em vários cargos seniores e tem sido fundamental na liderança do desenvolvimento da Neuraxpharm Spain, anteriormente Qualigen, desde 2006. A sua experiência anterior inclui cargos na Procter & Gamble, Vita, Roche e Prodesfarma. Javier é licenciado em Farmácia pela Universidade de Barcelona, possui um MBA da ESADE e um doutoramento da IESE Business School.





Especialista em estratégia de Vendas e Marketing, Teng Dias tem uma vasta experiência e conhecimento das estruturas de marketing e distribuição portuguesas. Antes de ingressar na Neuraxpharm, Teng ocupou altos cargos em várias empresas farmacêuticas, incluindo a Baldacci e Sanofi-Aventis, onde liderou o desenvolvimento de negócios e a implementação de novas áreas estratégicas de negócios em produtos para a saúde, genéricos e medicamentos não sujeitos a receita médica. Teng é licenciado em Gestão de Marketing e possui um MBA em Marketing do IPAM.





As notícias anunciadas hoje seguem o rápido crescimento da Neuraxpharm na Europa este ano, que inclui a expansão na Europa de Leste através da aquisição da Farmax e o estabelecimento de operações na Polónia e no Reino Unido. A isto se soma o lançamento de novos produtos, incluindo probióticos e a aquisição do negócio de canabidiol (CBD) da S.T.U. na Suíça.





A Neuraxpharm é uma empresa farmacêutica europeia líder especializada no tratamento de perturbações do sistema nervoso central (SNC), com presença direta na Alemanha, Espanha, Itália, França, Reino Unido, Suíça, Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria e Portugal. Apoiada por fundos aconselhados pela Apax Partners, a Neuraxpharm possui uma compreensão única do mercado do SNC adquirida ao longo de 30 anos.





Com foco no SNC, a Neuraxpharm desenvolve e comercializa medicamentos de valor acrescentado, genéricos padrão e produtos de saúde de consumo, como probióticos e outros nutracêuticos, e está continuamente a esforçar-se para oferecer uma ampla gama de opções de tratamento do SNC eficazes, de alta qualidade e acessíveis na Europa.





Presente com os seus produtos em mais de 50 países, a Neuraxpharm também fabrica produtos farmacêuticos e princípios ativos nas suas próprias fábricas em Espanha, Inke e Lesvi.





Portugal é agora o 11.º mercado europeu no qual a Neuraxpharm terá presença direta e o sexto país em que a empresa ampliou a sua presença em 2019.

Site da Neuraxpharm Portugal: www.neuraxpharm.pt

A Neuraxpharm pretende consolidar a sua posição como especialista no SNC em Portugal, oferecendo pela primeira vez o seu amplo portfólio de produtos de saúde de marca e de consumo no mercado português. A Neuraxpharm aproveitará as suas redes industriais e experiência no SNC para disponibilizar o seu extenso portfólio aos pacientes. A empresa está a planear o primeiro lançamento comercial em dezembro deste ano com um produto probiótico.