O futuro já começou para as PME nacionais

Seminário encerrou dois anos de trabalho do projeto i4.0 com vista à tranformação digital das pequenas e medias empresas

Foi no passado dia 31 de Maio que o consórcio composto pela Inova-Ria, SANJOTEC e Associação Fraunhofer Research Portugal deu por concluídos cerca de 24 meses de trabalho no âmbito do projeto i4.0 - Lead the Digital Transformation. O seminário de encerramento iNOWvation – O futuro começa AGORA aconteceu nas instalações da SANJOTEC e assumiu-se como o último momento presencial de partilha de conhecimento, debate e networking.





Ao longo da sessão, foi possível compreender mais de perto de que forma a indústria 4.0 está a alterar o natural funcionamento das empresas nacionais e qual o caminho que as mesmas estão a trilhar para o futuro.





Na opinião de Tiago Silva, da Systems4You, os próximos passos a dar serão na área da "gestão e o planeamento do trabalho e será a incorporação, com os dados que temos e que já recolhemos, da inteligência artificial.". Filipe Carrondo (EPL- Mecatrónica & Robótica) prevê que irão ser desenvolvidas soluções na área da realidade aumentada com o intuito de orientar melhor os processos e, consequentemente, dar maior controlo ao ser humano sobre aquilo que está a fazer. Desta forma, haverá um aumento da produtividade, eficiência e satisfação no desempenho das funções do trabalhador.





No entanto, e pese embora conceitos como tecnologia, inovação e digitalização já não sejam tão abstratos, o futuro para o qual o tecido empresarial português caminha ainda em marcha lenta. São desafios e oportunidades concretos de crescimento, expansão e capitalização que estão a tomar lugar neste preciso instante em empresas que reconhecem que não há volta a dar: o futuro já começou e é tempo de subir a bordo.