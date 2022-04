O setor da logística é essencial

Hoje, dia 21 de abril, assinala-se o Dia Europeu da Logística, um setor que passou de quase desconhecido a essencial. A ID Logistics destaca a capacidade das empresas do setor em garantir a viabilidade da atividade logística, especialmente em circunstâncias difíceis

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, quis realçar a relevância e a importância do setor logístico no âmbito do Dia Europeu da Logística. As consequências da pandemia ou da guerra na Ucrânia, bem como a ascensão do e-Commerce, destacaram a importância de uma indústria que até há poucos anos era praticamente desconhecida e que, atualmente, é considerada socialmente essencial.

De acordo com a APLOG - Associação Portuguesa de Logística, referente ao ano anterior, a logística externa quantificável, representa cerca de 14,7 mil milhões de euros de volume de faturação, 5,7 % do VAB da economia nacional, com mais de 11.000 empresas e envolvendo 2,8% do emprego total nacional.

O setor logístico na economia mundial representa mais de 10% do VAB sendo que no caso de Portugal estará abaixo dos 10%, mas com uma importância crescente.

Tendo em conta estes dados, qual a importância da logística para a nossa sociedade?

Abastecimento garantido?

Apesar das circunstâncias vividas recentemente, como as causadas pela pandemia, a guerra da Ucrânia, a subida dos preços da energia ou a greve de uma parte das transportadoras, que, sem dúvida, têm um efeito direto nas prateleiras dos supermercados ou no stock das lojas, o abastecimento foi mantido de forma generalizada. A logística tem sido tão importante que basta relembrar que apenas o bloqueio de um navio no Canal do Suez paralisou 12% do comércio mundial durante uma semana, causando atrasos em fábricas em todo o mundo. Este facto provocou perdas de 8 000 milhões de euros por dia e um aumento de 6% no preço do petróleo, devido às dificuldades sentidas pelos navios para chegar à Europa, o que confirma o importante papel do setor, não só no desenvolvimento económico, como também na normalidade da vida diária.

O sistema de saúde

A crise sanitária evidenciou a necessidade de contar com operadores logísticos que tenham verdadeira capacidade, ofereçam garantias de serviço e possam fornecer soluções a curto prazo, como um plano de contingência face a momentos chave. Hospitais, centros de saúde, residências e farmácias são constantemente abastecidos com materiais e produtos que lhes permitem exercer a sua atividade (medicamentos, máscaras, instrumentos cirúrgicos…). No contexto atual, vimos como a logística e a distribuição têm sido um fator absolutamente fundamental na gestão da vacinação para fazer frente à Covid-19. Exemplo disso são os milhões de doses de vacinas que a ID Logistics e os outros operadores logísticos distribuíram em Portugal no final de 2020 e que desempenharam um papel essencial na luta contra a pandemia.

A gasolina no motor da economia

Um dos medos face à greve dos camionistas que têm sido algo frequentes a nível global, foi o de enfrentar problemas de falta de combustível nos postos de gasolina. Além disso, a guerra iniciada pela Rússia disparou alarmes. Embora seja verdade que os preços ainda são exorbitantes, a oferta não foi afetada de forma critica. Em Portugal, os 10 principais fornecedores de petróleo bruto ou crude são o Brasil, Nigéria, Angola, Arábia Saudita, Noruega, Guiné Equatorial, Azerbaijão, EUA, Argélia e Congo. Quanto à Rússia Portugal não importa crude desde 2020. A manutenção da cadeia de abastecimento face a estas situações excecionais é a prova da robustez do sistema e da capacidade dos operadores.

Logística: motor de emprego

De acordo com a APLOG, só o setor da logística envolve 2,8% do emprego total nacional, com uma tendência de crescimento. A procura por emprego no setor é também cada vez mais qualificada e não se refere apenas á mão de obra direta, mas também a profissionais de formações muito diversas, de áreas cada vez mais tecnológicas e digitais. Este volume de emprego afeta também outros setores críticos para o abastecimento, tanto nas empresas fornecedoras que geram empregos indiretos, como nos clientes das operadoras, como o retalho, a saúde, o setor têxtil e a indústria no geral. A logística está ligada a qualquer produto do dia a dia, desde o computador do escritório, aos livros de uma livraria, passando por todas as prateleiras do supermercado ou material médico. Praticamente todos os postos de trabalho têm uma ligação muito importante com o abastecimento e, portanto, com a atividade logística.