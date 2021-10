Oeiras homenageia Yuri Gagarin

No âmbito do festival FIC.A - Festival Internacional de Ciência, realiza-se no próximo domingo, 17 de outubro, às 17H30, no Taguspark (nos Jardins do Edifício Qualidade C), a inauguração da obra de arte de homenagem ao cosmonauta Yuri Gagarin (1934 – 1968).

A cerimónia vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do Embaixador da Federação da Rússia, Mikhail L. Kamynin, e do CEO do Taguspark, Eduardo Baptista Correia.

Este busto em bronze, da autoria de A.D.Leónov, foi oferecido ao Município de Oeiras pela Fundação Internacional de Caridade "O Diálogo das Culturas – o Mundo Unido" e pela Embaixada da Federação da Rússia em Portugal, serve de homenagem ao 60.º Aniversário do primeiro voo espacial humano e representa a amizade entre os Povos da Rússia e Portugal, e faz agora parte do MAU – Museu de Arte Urbana, em desenvolvimento no Taguspark – Cidade do Conhecimento.

Integram ainda este monumento escultórico, a nave Vostok 1, que nasceu do conceito criativo de Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, e de Ana Figueiredo, da Infinity, e o símbolo da URSS.

Segundo Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark – Cidade do Conhecimento, «no Taguspark, o comunismo está no museu. Esta obra de arte, que inclui a bandeira da URSS junto ao busto de Yuri Gagarin e do foguetão Vostok 1, é uma homenagem ao primeiro ser humano no espaço e a este acontecimento marcante. Importa salientar que a História não pode ser alterada, mas devemos aprender com ela e, conscientes da sua relevância, ficamos muito orgulhosos por ter esta obra de arte no MAU.»