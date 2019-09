O objetivo desta iniciativa é a partilha integrada, a partir das experiências individuais e corporativas dos participantes sobre o ecossistema de inovação aberta em portugal, nomeadamente sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam.O programa que se inicia às 9:30 compreende Key Notes sobre A Open Innovation no BBVA, apresentado por Ainhoa Campo a Global Head of BBVA Open Innovation seguido da apresentação"Digital Bank of the Future - How AI, Blockchain and Quantum will change the financial services future!", por Jorge Soares e Paulo Rodrigues Silva?, IBM?Às 11:?00 um conjunto de protagonistas ativos da inovação em Portugal reune-se numa conversa aberta para debatar "?O ecossistema de inovação português "?, startups, partners, institutions.Participam, Luis Miguel Vieira, Executive Board Member AFIP - Fintech and Insurtech Portuguese Association; Maria Luisa Aldim, EWPN (European Women Payments Network) & CEO - VGD Consulting; José Manuel Diogo, CEO & Founder da Informacion Capital e Partner Fortifydata Portugal; Paulo Pinho, da BIBA Venture Partners; Romana Ibrahim, Founder & CEO Keep warranty; Sebastião Lancastre, Founder & CEO Easypay e Yoann Nesme, Founder & CEO PPL CrCrowdfundin.A entrada é livre mas os lugares limitados aos lugares disponíveis.O registo pode ser feito seguido este link http://bit.ly/2lYSytT.