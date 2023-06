Opticenter chega ao Algarve

Grupo inaugura primeira loja em Faro na presença de João Baião e centenas de consumidores.





A Opticenter continua a sua expansão. Desta feita foi em Faro, mais concretamente no Faro Shopping, que se realizou mais uma abertura de loja.





Marcada para o 2 de junho, a Opticenter ofereceu 100 óculos graduados aos primeiros clientes da manhã e mais 100 óculos graduados com a chegada do embaixador da marca, o inconfundível João Baião.





Aliás foi esse o grande momento do dia com centenas de fãs e clientes da marca a testemunharem o corte da fita inaugural. Seguiram-se beijos, abraços, selfies e brindes para quem quis partilhar o momento com a Opticenter.





A loja Opticenter do Faro Shopping está dotada de um laboratório de montagem, onde o cliente poderá receber os seus óculos monofocais em 20 minutos e progressivos em 24 horas, três gabinetes de consulta visual, um espaço para os mais pequenos e 450m2 de área comercial onde estão presentes os mais variados modelos de óculos, desde marcas próprias até às grifes mais conhecidas do mercado.





Já com a terceira inauguração desde que se tornou embaixador da Opticenter, João Baião foi peremptório: "A loja excede todas as expectativas. É a maior loja de ótica que eu conheço. Tem um espaço absolutamente fantástico, muita oferta, técnicos especializados, ou seja, tudo para que as pessoas se sintam confortáveis e em casa. Mais uma vez o grupo Opticenter está de parabéns".

Sentimento partilhado por Luís Carvalho, Diretor de Operações da Opticenter "É com muito orgulho que apresentamos, nesta primeira loja, a Opticenter ao Algarve. É a maior loja de ótica da região em termos de superfície comercial. Mais uma vez marcamos a diferença e entramos com muito dinamismo no sul do país, dando um passo decisivo na expansão da nossa marca".





"Sigam a Opticenter nas redes sociais e no site porque em breve teremos mais novidades", concluiu.





A nova loja Opticenter está situada no Faro Shopping no piso 1 e está aberta todos os dias da semana das 10h às 22h, fechando às 21h apenas aos domingos e feriados.









Está no Algarve e precisa de um exame visual? Marque a sua consulta agora em www.opticenter.pt