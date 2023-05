OS PRÉMIOS APPM MARKETING AWARDS ESTÃO DE REGRESSO

Os APPM Marketing Awards 2023 regressam para celebrar a sua nova edição, após o enorme sucesso em 2022. Organizada pela APPM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PROFISSIONAIS DE MARKETING, esta iniciativa tem como objetivo premiar e distinguir o que de melhor se faz na área de Marketing em Portugal.

As candidaturas poderão ser inscritas em seis categorias: Marketing, Inovação, Advertising, Media, Comunicação & Relações-Públicas e na nova categoria de Data e contam com um total de 42 sub categorias. Para além dos prémios de Ouro, Prata e Bronze, atribuídos por votação do júri, serão ainda distinguidos , o Grande Prémio e o Grande Prémio Solidário, A Marca do Ano, Agência de Publicidade do Ano, Agência de Meios do Ano e Agência de Comunicação/PR do Ano, que resultarão do somatório dos pontos acumulados nos casos premiados. Haverá ainda lugar a uma distinção de Marketer do ano, por nomeação da APPM e posterior votação dos jurados.

O júri é constituído por profissionais de renome na área, selecionados com base no seu currículo, perfil e experiência comprovada. Em 2023 os APPM Marketing Awards contam com os seguintes jurados:

Sérgio Carvalho (Fidelidade)

Teresa Lameiras (SIVA |PHS)

Duarte Durão (NOSSA)

Marlene Gaspar (Llorente & Cuenca)

Luiza Galindo (Altice)

Luís Ferreira (Cofina)

Teresa Burnay (Unilever)

Miguel Ralha (BAR Ogilvy)

Alexandra Pereira (Omnicom Creative Hub)

Rodrigo Albuquerque (Arena Media)

Hugo Faria (Omnicom Media Group)

Inês Mendes da Silva (Notable)

Gaspar d´Orey (Worten)

Nuno Santana (NIU)

Frederico Costa (Google)

Sandra Silva (Multiopticas/GrandOptical)

Susana Coerver (Kindology)

Miguel Osório (CNN/Pitch)

Miguel Moreira Rato (Adagietto)

Fátima Sousa (Briefing)





Sandra Alvarez (PHD | Omnicom Media Group), diretora da APPM, assume a presidência do júri nesta nova edição.





As candidaturas podem ser submetidas entre 01 de junho a 31 de julho. De 1 a 30 de Junho as inscrições beneficiarão de um desconto de early bird. A votação do júri terá lugar entre os dias 1 e 20 de setembro. Os vencedores serão anunciados numa cerimónia a ser realizada no dia 27 de setembro.





A Happy Brands será novamente a agência responsável pelo Brand Design destes prémios. A APPM está empenhada em estabelecer os Prémios APPM Marketing Awards como uma referência relevante no mercado português.