Os sabores da Terra regressam à carta do Salpoente!

Nova carta de Inverno é apresentada a 18 de novembro. Surpreender os clientes é a ideia de Duarte Eira e a sua equipa.

Conjugar o mar e a memória identitária da região com sabores da terra, desde os cogumelos aos milhos, foi o desafio da equipa do Salpoente e os clientes poderão usufruir deste menu a partir da semana de 20 de novembro, mas antes, no Jantar de Apresentação da Carta, a 18 de novembro, onde um menu especial escolhido por Duarte Eira estará disponível com a harmonização vínica dos durienses vinhos Louvado!





Para o Chef Duarte Eira "somos um restaurante de Aveiro virado para o mundo e pretendemos traduzir isso numa carta que envolva os que nos visitam. Realçamos cada vez mais o produto local e os sabores da nossa região na experiência que pretendemos passar ao cliente, conjugando estes, em diversas técnicas, com sabores da terra, mais ligados ao Inverno". Neste Inverno 2023/2024, o Chef Duarte Eira junta o pregado, a picanha e os milhos de Chaves como novas propostas, numa carta com várias novidades, mas onde nunca falha o clássico bacalhau e carne marinhoa para deleite de todos. As ofertas continuam semelhantes: o menu de degustação e o menu vegetariano ou a escolha à carta, em momento de conforto para provar até final do inverno.





Para apresentar algumas das novidades, irá decorrer no Salpoente o Jantar de Apresentação da carta de Inverno, no dia 18 de novembro, com reservas limitadas a 75 euros. Com abertura de portas às 19.30, o Salpoente quer surpreender e dar a conhecer aos presentes, em primeira mão, as técnicas, produto e conjugações de sabores de alguns dos pratos da nova carta, habilmente conjugados com os vinhos do Douro, Louvado.





Os presentes irão ser recebidos com um Cocktail Porto White Louvado e as boas-vindas do Chef. O jantar inicia-se com o Tataki de Atum e Sésamo, harmonizado com o Louvado Douro branco 2022 seguido de uma das novidades da carta, a conjugação de pezinhos com berbigão num formato de sanduíche, a Sanduiche de pezinhos e berbigão que será acompanhado pelo primeiro tinto, o Louvado Douro tinto reserva 2017.





Para pratos principais, a equipa do Chef Duarte Eira vai conjugar a proteína com sabores que identificam claramente o inverno nas terras frias. O Bacalhau, cogumelos e avelã, acompanhado com o Louvado Douro tinto reserva 2018 e de seguida os tradicionais Milhos de chaves, com entrecosto de porco de sorça, orelha de porco, linguiça e couve, harmonizados com o Louvado Douro tinto grande reserva 2015. A terminar, a sobremesa é a "Banana, amendoim e massa filo", uma mousse de banana, crocante massa filo, gelado amendoim e crumble, sendo que a harmonização culmina com o Louvado Porto vintage 2016





Uma refeição que nos fará viajar para os grandes almoços de família, estamos certos!





A carta irá manter alguns dos pratos mais conhecidos do restaurante, desde o taco de marinhoa ou as Ostras da Ria ao Bacalhau à Brás, conjugados com os novos pratos, onde entra o Pregado, um filete de pregado corado, molho peixe assado, tortelinis de peixe e enguia fumada emulsão de citrinos ou a Picanha, onde a carne é cozinhada a dois tempos, picle lombarda, cogumelos silvestres, puré topinambur e jus de carne, entre outros.





Os menus de degustação e o menu vegetariano estão disponíveis a 69,50€ e a 44,50 euros, respetivamente.





O restaurante Salpoente situa-se em frente à ria de Aveiro no canal de São Roque, onde dois armazéns antigos de sal foram cuidadosamente recuperados e transformados num espaço de requinte, mantendo a traça original, fazendo parte do património da cidade.