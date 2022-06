Ovos Matinados marcam presença na Feira Nacional de Agricultura

Os Ovos Matinados voltam a participar na Feira Nacional de Agricultura (FNA), que se realiza de 4 a 12 de junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, este ano subjugada ao tema Inovação & Tecnologia.





Aquela que será a 10ª participação da marca Ovos Matinados no certame conta com uma agenda bastante recheada de iniciativas para os visitantes da FNA. Na edição deste ano, a tradicional Quinta Matinados, com galinhas ao ar livre, dá lugar a uma dinâmica pensada para oferecer novas experiências aos visitantes. Ainda no exterior, o Lounge Matinados, que inclui sombras e um espaço de estar, representa o imaginário do Ovo Matinados.





O Palco Matinados e o Cine Matinados são os dois espaços promocionais dos Ovos Matinados no interior da FNA. No primeiro, decorrem showcookings orientados pelo Chef Flávio Silva, que vai confecionar receitas com Ovos Matinados, de galinhas criadas ao Ar Livre e Matinados BIO, mas também workshops de nutrição ativa com a nutricionista Susana Fernandes e ainda alguns influencers do momento, tudo com o apoio de uma turma de alunos de Hotelaria da Escola do Turismo de Portugal de Coimbra.





Por sua vez, no Cine Matinados será exibido o filme Missão M2 - O rapto das galinhas Bio, um filme promocional dos Ovos Matinados direcionado aos mais novos que será apresentado pela primeira vez.





Durante a semana de realização da FNA, os visitantes dos espaços dos Ovos Matinados vão poder ainda ficar habilitados a ganhar prémios com a participação em algumas iniciativas.





A participação dos Ovos Matinados na Feira Nacional de Agricultura é encarada pelo presidente da CAC – Companhia Avícola do Centro, Manuel Sobreiro, como "uma oportunidade da marca

estar mais próxima dos novos e habituais clientes, mas também de promover, junto dos mais velhos como dos mais novos, uma maior consciencialização do consumo de ovos de galinhas ao ar livre. O ovo é um elemento essencial na nossa alimentação e é esse facto que pretendemos incentivar ao longo dos oito dias do certame através das várias iniciativas que vamos realizar, seja com os showcookings ou com os workshops de nutrição ativa".

Saiba mais sobre a CAC e sobre os Ovos Matinados em: