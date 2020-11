Ovos Moles é manjar que sempre brilha, ilumine o seu Natal com esta doce maravilha!

Há receitas que se perdem no tempo, mas não é o caso. Há 500 anos que se mantém, religiosamente assim, com a mesma graça com que franciscanas e dominicanas os fizeram. Aleluia!





Os ovos moles fazem parte da nossa mesa e histórias de Natal. Contam os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, são-nos familiares. São uma doce tradição só nossa.





Na Casa dos Ovos Moles em Lisboa conservamos o que é bem nosso e apregoamos a tradição: "Lambarice apetitosa, reconforta dá vigor, sua fama é assombrosa, têm prazer conquistador", "é manjar que sempre brilha, em delicado presente". Olha os ovos moles divinos!









Cá em Casa há ovos moles de Aveiro, em hóstia e à colher, pão de ló de Ovar, D. Rodrigo, encharcada, castanha de ovos, fidalgo, lampreia de ovos, mel e noz, morgado, pudim abade de priscos, queijinho do céu, trouxas de ovos, toucinho do céu, há todos os ovos moles à nossa mesa e doces surpresas de natal. Sim presentear com doces é também uma antiga tradição! Inspire as nossas sugestões em www.casadosovosmolesemlisboa.pt

É tempo de ovos moles. Este Natal partilhe esta graça divina com a sua família e amigos, uma consoada divinal é o que manda a tradição!





