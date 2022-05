Pernod Ricard e Erasmus Student Network juntos em iniciativa dirigida aos jovens: “Drink More Water”

Evento Responsible Party, em Coimbra, entre os dias 12 e 15 de maio.





No seu compromisso de promover um consumo responsável de bebidas alcoólicas, a Pernod Ricard lançou a iniciativa Responsible Party a nível internacional. Em parceria com a Erasmus Student Network, esta iniciativa engloba a organização de eventos dirigidos ao público jovem adulto em que o objetivo é combater os efeitos nocivos do consumo excessivo de álcool. A mensagem é simples e universal: "Drink More Water", em que na prática se garante a distribuição de água ao longo do evento com diferentes iniciativas que promovem a sensibilização para este tema.

A próxima ação realiza-se em Coimbra, entre os dias 12 e 15 de maio, e vai reunir cerca de 400 estudantes de toda a Europa num evento aliado à prática desportiva. Sob a bandeira da iniciativa Responsible Party, esta edição do International Erasmus Games vai colocar os estudantes a competir nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal e voleibol, sendo que durante a noite existem festas. Nos dois eventos anteriores, que tiveram lugar no Porto e em Coimbra, estiveram presentes mais de 1.150 estudantes.

Para Tanya Lee Almeida, HR Manager da Pernod Ricard, "esta iniciativa, que está inserida na estratégia internacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Pernod Ricard, tem como objetivo sensibilizar os jovens para os riscos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Através destas ações temos conseguido promover o consumo com moderação e boas práticas que permitem viver e recordar momentos inesquecíveis."

Criada em parceria com a Erasmus Student Network, a iniciativa Responsible Party é um programa de prevenção que combate ativamente o consumo sem moderação de bebidas alcoólicas. A partir da ideia de que os eventos são ainda melhores se forem apreciados responsavelmente, a Responsible Party já chegou a mais de 450 mil estudantes em 33 países e o impacto tem sido amplamente positivo. 88% dos participantes considera a iniciativa útil, 61,4% afirma que alterou os seus hábitos de consume e 74,5% considera importante a mensagem de beber água e beber com responsabilidade. Com base neste sucesso, a Pernod Ricard compromete-se a chegar a um milhão de jovens adultos até 2030.

Enquanto "Créateurs de Convivialité", em português "Criadores de Convívio", a Pernod Ricard tem um compromisso de longa duração na promoção de um consumo responsável e, através desta iniciativa, tem demonstrado o seu desejo em ir sempre um passo mais à frente.