“Pitch at the Beach” procura start-ups inovadoras com projetos de internacionalização

Entre 2 e 4 de julho, Oeiras recebe o evento de investimentos mais importante e disruptivo da América. O "Pitch at the Beach" realiza a sua primeira edição na Europa e está à procura de 30 start-ups para apresentarem os seus projetos a um grupo de business angels, venture capitalists, family offices e investidores privados. As candidaturas já se encontram a decorrer no site do evento.

Durante três dias, o município de Oeiras será palco de conferências e painéis sobre novas tendências como metaverse e o futuro dos NFT’s, o desenvolvimento de soft skills e investimentos. Num ambiente informal, de sol e praia, este evento tem vindo a afirmar-se internacionalmente como o ponto de partida para criar oportunidades de negócio e destina-se a empreendedores, incubadoras, aceleradoras, empresários, diretores de inovação, entidades governamentais de atração de investimentos e inovação e investidores.

«O que é o "Pitch at the Beach"? É um evento de negócios, de investimentos, mas também de networking e partilha onde business angels, empreendedores e oradores participam sem usar fatos ou títulos. Aqui, apenas as ideias e as experiências contam. A única regra é: todos têm de falar com todos.», começa por explicar Israel Pons, cofundador do "Pitch at the Beach".

Sobre o evento, «em cada um dos três dias ficamos a conhecer 10 start-ups selecionadas, entre centenas de candidaturas, que dispõem de 5 minutos para provarem ter o projeto de maior potencial para crescer. Estamos muito entusiasmados com a primeira edição no continente europeu, em Oeiras Valley, onde encontramos um ecossistema de inovação e conhecimento e, ao mesmo tempo, com esta proximidade à praia que proporciona um evento único», termina Israel Pons.

Já confirmados estão os oradores Zev Siegl, cofundador do Starbucks, Swati Mandela, ativista e neta de Nelson Mandela, e Miryam Lazarte, CEO da Latam Startups, que vão estar presentes no evento para falar sobre negócios, empreendedorismo e inovação. O programa completo será anunciado em breve.

Em edições anteriores, "Pitch at the Beach" tem sido um grande sucesso em Cancún, Tulum e na Ilha Pasión, em Cozumel, México, e conta com um grande investimento acumulado de mais de oito milhões de dólares. Entre as mais de 300 start-ups que se candidatam em cada evento, apenas 30 são selecionadas para apresentarem os seus projetos e tentarem alcançar um investimento que lhes permita crescer e cimentar os seus negócios noutros continentes.

A primeira edição portuguesa do "Pitch at the Beach", cujo conceito foi criado por Angels Nest e Bizrupt, dois dos grupos de investimentos em start-ups mais ativos na América Latina, conta com o apoio de Taguspark, Município de Oeiras, Altice Portugal e Huawei. O evento decorre nos dias 2, 3 e 4 de julho de 2022, na Marina em Oeiras Valley.