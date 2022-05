Plano de ação AgIR vai contar com 4,4M€

Plano de ação para a gestão das Águas Industriais Residuais da região da grande Lisboa e Oeste vai contar com 4,4 M€





Parceria entre a Águas do Tejo Atlântico e os 23 municípios do sistema multimunicipal de saneamento da Grande Lisboa e Oeste vai contar com apoio técnico e financeiro para a erradicação das afluências indevidas de águas residuais industriais.





As afluências indevidas de águas residuais industriais às Fábricas de Água (ETAR) da Tejo Atlântico, sem o devido pré-tratamento, têm vindo a ser identificadas como um dos problemas críticos na exploração e na gestão eficiente dos sistemas de recolha e tratamento, representando, atualmente, uma ameaça ao cumprimento das condições estabelecidas nos títulos de utilização de recursos hídricos emitidos para estas instalações.





Esta nova abordagem, que assenta numa parceria entre a Tejo Atlântico, os municípios e as indústrias instaladas nos seus territórios, visa salvaguardar a integridade dos sistemas públicos de saneamento, contribuir para uma maior harmonia entre a proteção da saúde pública, a melhoria da qualidade das massas de água e a preservação dos ecossistemas.





O Plano de Ação AgIR, que contempla um conjunto integrado de medidas a desenvolver no âmbito desta parceria, foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 204/2021, de 31 de dezembro.





O Plano de Ação AgIR é apoiado pelo Fundo Ambiental, mediante a assinatura de um protocolo técnico-financeiro com a Tejo Atlântico, disponibilizando um apoio financeiro de 4,4 milhões de euros, para um período de 4 anos.





Este protocolo contempla o apoio técnico aos municípios e às indústrias. No que ao Município de Lisboa respeita, será feita a caraterização das águas residuais afluentes às Fábricas de Água provenientes de unidades hospitalares de forma a prevenir a resposta a eventuais surtos de doenças.

O principal objetivo do Plano de Ação AgIR é melhorar a capacidade de resposta operacional das Fábricas de Água, com vista à redução de riscos ambientais provocados pela presença indevida de agentes poluentes no processo de tratamento, pelo que irá ainda promover a formação de técnicos dos municípios e das indústrias no domínio da gestão dos efluentes industriais.





As ações previstas neste Plano serão uma oportunidade de capacitar e sensibilizar o tecido industrial das regiões abrangidas para a adoção de processos ambientalmente mais sustentáveis e mais eficientes.