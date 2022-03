A Fundação INATEL tem a honra de apresentar a iniciativa "Poesia em…Bocage, que pretende comemorar, em Setúbal, a vida e obra do poeta Bocage, a ter lugar nos dias 20 e 21 de março, numa celebração de entrada livre.

Durante dois dias, pelo 8º ano, a Fundação INATEL celebra o Dia Mundial da Poesia, através de uma homenagem a um poeta e prosseguindo a sua missão no âmbito da salvaguarda do património cultural imaterial e, em particular, do património literário português.

PROGRAMA

Dia: 20 de março*

Local: Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal

Hora: 21h00

Espetáculo | M16

Dando continuidade a esta iniciativa homenageando um poeta, a Fundação INATEL em 2022, promove Poesia em…Bocage, num tributo ao escritor, elegendo a cidade de Setúbal como palco privilegiado e obedecendo ao espírito do evento de celebração coletiva e de convite à partilha da vida e obra do poeta envolvendo a comunidade local. Um espetáculo onde estão plasmadas as várias facetas da obra de Bocage com momentos hip-hop (Cadi), poemas musicados (Rui Oliveira), A Garota Não, o saxofonista Felippe Figueiredo, projeções, poemas ditos por várias pessoas da comunidade e do mundo do espetáculo, desde a empresária Leonor Freitas até à cozinheira Isabel Delgado, contando ainda com a participação das atrizes Leonor Seixas, Graziela Dias e Rosa Dias, os atores Alexandre Ferreira e Bruno Schiappa, além da sócia da INATEL, Ana Isabel e da diretora da INATEL de Setúbal, Isabel Gomes.

Integrado no espetáculo haverá a leitura de um Manifesto pela Poesia da autoria do escritor Afonso Cruz.

Direção Artística – Rui Sérgio

Manifesto pela Poesia – Afonso Cruz

Interpretação – A Garota Não e Et Toi Michel, Alexandre Ferreira, Ana Isabel, Bruno Schiappa, Cadi, Felippe Figueiredo, Graziela Dias, Isabel Delgado, Isabel Gomes, Leonor Freitas, Leonor Seixas, Rosa Dias, Rui Oliveira

Vídeos – Teatro Estúdio Fonte Nova e Arquivo RTP

Desenho de Luz – Rui Braga

210 072 462 | cultura@inatel.pt * Os interessados deverão confirmar através dos contactos

Dia: 21 de março

Local: INATEL Setúbal

15h00 - Filme "O Triunfo do Amor" de Djalma Limongi Batista | M12

Filme inspirado na vida, obra e lenda do poeta português Manuel Maria Barbosa du Bocage, símbolo libertário da sexualidade dos países de língua portuguesa. Um painel que abrange poemas de todos os géneros, o filme abre com o episódio baseado no poema que conta a história da bela e requintada cortesã Manteigui que, ao apaixonar-se pelo poeta indomável, acaba redimindo-se no amor. Também é narrado o episódio baseado na poesia que conta a história de duas amigas, Olinda e Alzira, seduzidas e enganadas por Bocage disfarçado. Há o episódio da morte de Josimo, fiel amigo de Bocage, no qual o poeta canta a saudade, sentimento maior da lírica da língua portuguesa.

18h00 – Tertúlia "Celebrar Bocage"

Conversa informal sobre a vida e obra do poeta com a participação de António Carlos Cortez (escritor, poeta e critico literário), Daniel Pires (fundador e dirigente do Centro de Estudos Bocageanos), José Nobre (ator) e Maria do Carmo Branco (Administradora da UNISET e poetisa).