Poiares comemora o seu 124º Aniversário Municipal

O Município de Vila Nova de Poiares comemorou ontem o 124º Aniversário da Restauração Definitiva do Concelho, Feriado Municipal, tendo aproveitado a data para homenagear algumas personalidades e individualidades, bem como distinguir os trabalhadores do município que perfizeram 15, 25 e 35 anos de bons serviços prestados ao Município.





As comemorações iniciaram com o hastear da bandeira, nos Paços do Concelho, seguindo-se a Sessão Solene, numa cerimónia presidida pela Sra. Presidente da CCDRC, Dra. Isabel Damasceno, e que contou com a presença de vários presidentes de câmara e vereadores dos municípios da região, bem como de representantes das diferentes instituições e associações do concelho.





Homenageados – Medalhas de Mérito – Grau Ouro





Área da Cultura





Tiago Aldeia – ator com raízes em Vila Nova de Poiares e que foi distinguido pela promoção e projeção do nome do concelho a nível nacional na atividade desenvolvida enquanto ator e figura pública mediática.





CTEP – Companhia de Teatro Experimental de Poiares - pela atividade desenvolvida na promoção da cultura a nível local.



Área Desporto





Camila Rebelo - pelos resultados desportivos conseguidos, na modalidade de natação, e que têm projetado o nome do concelho a nível regional, nacional e internacional.





Área Ação e Intervenção Política





Dr. Jorge Brito - pelo trabalho desenvolvido enquanto Secretário Executivo da CIM-Região de Coimbra, e pelo apoio, proximidade e colaboração prestada ao concelho no desenvolvimento da sua atividade, sobretudo candidaturas aos fundos estruturais europeus.

Homenageados - TRABALHADORES





Grau Bronze – 15 Anos: João Pedro Seco Rodrigues, Adelino José do Rosário Bento Lima Marta, Elizabete Regaleira Paulo, Clara Isabel Ferrão Fernandes, Isabel Maria dos Santos Miguel, Ricardo Manuel Peneda, Teresa Alexandra Rodrigues Larguesa, Ricardo Jorge da Cruz Gonçalves





Grau Prata – 25 Anos: Anabela da Piedade Luís de Matos, Fernanda Paula Carvalho Cação, Joaquim José de Castro Lopes Martins





Grau Ouro – 35 Anos: Luís Manuel Henriques Simões, Luís Manuel Simões Candeias

Durante a sessão solene foram ainda distinguidos os trabalhadores que se aposentaram nos anos de 2020/2021: Ricardo Velosa de Jesus, José Manuel Moura dos Santos, António Manuel Lima Travassos, Maria Gabriela Valente Vieira de Sousa Fernandes, Maria José Pereira Paula Morgado, Gil dos Santos Campos, José Carlos Fernandes Ferreira, Joaquim José Candeias