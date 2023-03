Politécnico de Portalegre participa em novo projeto internacional na área do hidrogénio verde

A Comissão Europeia aprovou o projeto H2Excellence, no âmbito da criação de Centros de Excelência Vocacional, com o Politécnico de Portalegre como a instituição de ensino superior portuguesa a integrar o projeto. O consórcio, formado por um total de 24 parceiros de 10 países diferentes, que além do Politécnico conta com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o Instituto de Soldadura e Qualidade e a Associação Polo de Competitividade e Tecnologia da Energia como parceiros portugueses, propõe-se a estabelecer uma plataforma de centros de excelência vocacional na área de tecnologias de células de combustível e hidrogénio verde, com um programa colaborativo de educação, formação e desenvolvimento para ultrapassar as lacunas atualmente existentes no setor. Pretende-se que sejam criados diferentes clusters locais em países com forte potencial na indústria, com extensão prevista para toda a Europa e foco em diferentes aspetos da cadeia de valor do hidrogénio, desde a produção até às aplicações, criando pontos de referência de classe mundial tanto para formação inicial de jovens engenheiros, como para iniciativas de upskilling and reskilling.





Com um montante previsto do projeto de 4,995 milhões de euros, dos quais 3,996 milhões de euros serão financiados por fundos europeus, a participação do Politécnico de Portalegre representa cerca de 227 mil euros, correspondentes a um financiamento de cerca de 181 mil euros.