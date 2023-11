Politécnico de Portalegre participa na Semana da Ciência e da Tecnologia

Com vista a assinalar o dia nacional da cultura científica, estabelecido no dia 24 de novembro em homenagem ao professor, poeta e divulgador de ciência Rómulo de Carvalho, que nasceu nesta data, decorrerá de 20 a 26 de novembro a Semana da Ciência e da Tecnologia.





Durante esta semana decorrerão inúmeras ações de divulgação de ciência e tecnologia organizadas por instituições científicas, instituições de Ensino Superior, escolas, museus e centros de ciência em todo o país, dando a conhecer o trabalho científico desenvolvido pelos nossos cientistas: o que investigam e os seus contributos para o avanço do conhecimento e o bem-estar da sociedade.





No Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) decorrerão várias ações, algumas abertas ao público, outras com cariz mais prático e consequentemente direcionadas para grupos restritos de alunos. Todas terão, sem dúvida, o intuito de estimular o pensamento crítico dos estudantes e de todos quantos participarem nesta iniciativa.





A primeira atividade, o Seminário "Investigação em Olival e azeite na Escola Superior Agrária de Elvas – Instituto Politécnico de Portalegre, uma década de trabalhos ao serviço da fileira" decorrerá no dia 20 de novembro no auditório desta escola. Esta ação pretende dar a conhecer os vários projetos de investigação em que estiveram envolvidos os vários investigadores e alunos da ESAE, apresentando os resultados mais relevantes para a fileira (conforme programa próprio que segue em anexo). Contará com a participação de alguns deles, seguindo-se uma mesa redonda com perspetivas provenientes da vertente produtiva, da investigação e da promoção do setor, designadamente através da presença de José Maria Falcão da Associação de Olivicultores da Região de Elvas/Azeitonices, Gonçalo Tristão do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo e António Cordeiro do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.





No dia 21, o foco incidirá no debate sobre assuntos sócio-científicos: alimentos transgénicos, parques zoológicos, pretendendo-se promover juntos dos estudantes o debate e a reflexão sobre temas atuais, fomentando a discussão e estimulando os diferentes pontos de vista.





A meio da semana, nos dias 22 e 23, realizar-se-á um laboratório aberto e trabalho de campo com sangue de aves e um workshop "Caça aos vetores de doenças – carraças e doenças zoonóticas".





A semana terminará com duas outras iniciativas, a apresentação e divulgação do anuário académico do IPP 2023 e com o webinar "Como depositar no Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) a partir do CiênciaVitae".





O portal RCAAP tem como objetivo a recolha, agregação e indexação dos conteúdos científicos em acesso aberto (ou acesso livre) existentes nos repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino superior, e outras organizações de I&D. Este portal possibilita o acesso a milhares de documentos de carácter científico e académico, nomeadamente artigos de revistas científicas, comunicações em conferências, teses e dissertações, distribuídos por inúmeros repositórios portugueses. O RCAAP é o sistema nacional de gestão curricular de ciência.