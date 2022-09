Power Dot oferece tarifa de operação em todos os carregamentos no Dia Mundial do Veículo Elétrico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No dia 9 de setembro celebra-se o Dia Mundial do Veículo Elétrico e a Power Dot, maior empresa portuguesa de carregadores elétricos a operar na Europa, quer recompensar todos os utilizadores de veículos elétricos por optarem pela mobilidade elétrica.

Para isso, em parceria com o comercializador de energia MIIO, vai oferecer a cada utilizador a totalidade da tarifa de operação durante este dia. Um desconto que numa carga de 20 a 80% pode representar uma poupança de 5 a 8€. O saldo fica acumulado na aplicação MIIO e pode ser descontado numa próxima utilização. Para usufruir basta ter o cartão de carregamento ou descarregar sem custos a aplicação.

Esta campanha vai estar disponível na totalidade da rede Power Dot, composta atualmente por 850 pontos de carregamento localizados nos parques de estacionamento dos parceiros e estrategicamente escolhidos por estarem integrados na rotina do utilizador, como centros comerciais, supermercados, zonas de comércio e serviços, restaurantes, hospitais ou espaços municipais.

"Esta ação é um 'obrigado' aos portugueses que estão a ajudar a efetuar a transição energética, nomeadamente a quem se desloca de veículo elétrico diariamente e também aos nossos parceiros, que nos confiaram os seus parques de estacionamento. Somos um dos países europeus com maior percentagem de veículos elétricos, o que significa que temos aqui uma oportunidade e o dever de fazer crescer ainda mais a rede de carregadores" defende o general manager da Power Dot, José Maria Sacadura.

Esta iniciativa – sem precedentes, mas que vai ser a primeira de muitas outras do género – vai decorrer em simultâneo em todos os países onde a Power Dot opera: França, Espanha, Luxemburgo e Polónia.

Recorde-se que a Power Dot oferece um modelo de negócio inovador, uma vez que instala gratuitamente carregadores para veículos elétricos em parques de estacionamento de acesso público e ainda faz a gestão e manutenção dos mesmos sem qualquer custo para os proprietários. Por cada carregamento, a Power Dot partilha ainda parte dos lucros com estes parceiros de negócio.

Sobre a Power Dot:





O modelo de negócio da Power Dot tem como objetivo não só contribuir para a redução da dependência dos combustíveis fósseis na mobilidade, mas também desenvolver soluções de carregamento para todos os utilizadores de veículos elétricos. O objetivo tem sido desde o início instalar gratuitamente carregadores nos principais pontos de paragem e referência na vida das pessoas, como centros comerciais, supermercados, hospitais, restaurantes, municípios, hotéis ou ginásios.

Atualmente a Power Dot já está presente de norte a sul do país, em aproximadamente em metade dos municípios nacionais, com uma rede composta por 850 pontos de carregamento em operação e cerca de 500 em instalação. Trata-se de uma empresa portuguesa que investe, instala e opera carregadores para veículos elétricos nos parques de estacionamento dos seus parceiros, sem qualquer custo para os mesmos. Além disso, a Power Dot garante ainda a gestão e manutenção dos equipamentos de forma gratuita, e ainda partilha parte das receitas com os seus parceiros.