Prémio apoia projetos que contribuam para retoma dos Cuidados de Saúde em Portugal

BI Award for Innovation in Healthcare 2021 uma iniciativa da Boehringer Ingelheim com o apoio da Ordem dos Médicos.





A rápida retoma dos cuidados de saúde é fundamental para uma recuperação plena de Portugal. O BI Award for Innovation in Healthcare 2021 nasce para responder a esta necessidade, dando vida a ideias inovadoras e apoiando a sua concretização. O projeto para melhorar os cuidados de saúde em Portugal é uma iniciativa da Boehringer Ingelheim, com o apoio institucional da Ordem dos Médicos.





A opção política de concentrar a resposta no combate à pandemia provocou uma quebra assistencial em toda a atividade programada de cuidados de saúde, o que obrigou a adiar milhões de atos clínicos, consultas, cirurgias, exames e tratamentos. Perante o panorama atual dos serviços de saúde, a empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim Portugal lança um prémio que visa distinguir ideias e projetos inovadores capazes de contribuir para uma otimização das diferentes áreas orgânicas e funcionais do sistema de saúde português.





Este é o desafio que este prémio lança a todos os que se sintam inspirados por esta temática: o BI Award for Innovation in Healthcare procura projetos que possam ser integrados em contextos reais de saúde em Portugal e que se foquem nas necessidades dos doentes.





Com candidaturas abertas até 16 de abril, o BI Award for Innovation in Healthcare 2021 assenta num formato inovador de trabalho colaborativo (Hackathon), com as equipas candidatas, compostas por três a seis membros, a serem apoiadas por um grupo de mentores especializados e alinhados com os temas estratégicos deste prémio.





Os projetos candidatos devem incluir temas/áreas, de acordo com os pilares chave do prémio que são:





Acesso - melhorar o acesso aos cuidados de saúde através de projetos com impacto visível na resposta em tempo real a um dos principais bastiões do SNS – acessibilidade dos cidadãos de forma equitativa aos cuidados de saúde.





Prestação de cuidados de saúde - vivemos num mundo em plena transformação. Se por um lado a humanização da Saúde é um fator crítico de sucesso, também é verdade que o desenvolvimento tecnológico deverá ser um poderoso aliado na melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de Saúde. Este binómio serve de mote para a exploração de diversas ideias e projetos no âmbito deste prémio.





Sistemas de informação de saúde - este é um dos pilares com maior exposição na área das MedTech, ou seja, no uso de tecnologia médica para tratar doenças e condições médicas na saúde dos humanos. A sua importância tem vindo a afirmar-se no setor da saúde como um fator crítico para Prestadores, Cuidadores e Utentes. A pandemia contribui seguramente para a aceleração da transformação digital, mas não é por si só um fator decisivo para uma (r)evolução dos sistemas de informação em saúde.





Organização e gestão de cuidados de saúde - será porventura um dos temas mais debatidos no ecossistema da Saúde. Pela sua abrangência, pluralidade dos temas que o compõem e impacto no SNS e na sociedade é um dos pilares com maior impacto social, económico e político.





Resultados em Saúde - a obtenção de Resultados em Saúde é o culminar de várias ações estrategicamente definidas e superiormente executadas em que os prestadores de cuidados de Saúde, os utentes, a comunidade e os pagadores são capazes de avaliar os resultados dos cuidados prestados e os seus efeitos na saúde do indivíduo e na sociedade.

Para além de um prémio em valor monetário (num total de 47.500€, a dividir pelas três equipas vencedoras), a iniciativa pretende integrar os projetos vencedores num ecossistema adequado à sua aplicação que permitirá a contribuição direta para a sociedade e a saúde dos Portugueses.





A competição associada ao BI Award for Innovation in Healthcare 2021 ocorrerá de 21 a 23 de maio, durante um evento de hackathon, no qual os participantes se reúnem para resolver problemas sobre um tema específico, num curto espaço de tempo, envolvendo momentos de criação de ideias, construção de um protótipo (quando aplicável), validação, desenvolvimento de um roadmap futuro e uma apresentação do projeto (pitch) a um júri de renome, que será responsável pela sua avaliação, classificação e identificação dos vencedores.





"O doente está no centro da nossa atividade e, diariamente, a Boehringer Ingelheim trabalha com a responsabilidade e o compromisso de melhorar a saúde de todos. Pretendemos com o BI Award for Innovation in Healthcare contribuir para a retoma dos cuidados de saúde em Portugal e, além de um prémio em valor monetário, o nosso objetivo é promover a implementação de alguns dos projetos apresentados de forma a impactar positivamente a saúde dos portugueses", refere Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim Portugal.





"A situação que vivemos é crítica e os doentes em espera para consultas, exames e cirurgias adiados são apenas a ponta do icebergue. Precisamos de um verdadeiro plano de recuperação que revolucione procedimentos e invista em soluções inovadoras para um problema que vai muito para além dos que já tínhamos no passado. A Ordem dos Médicos está desde o primeiro momento preocupada com os doentes não Covid e espera que este prémio seja uma semente positiva no caminho que temos pela frente e que acreditamos passar pela liderança clínica", reforça o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.





Os projetos vencedores serão conhecidos no evento final, que se realizará na última semana do mês de maio, em data a anunciar.

Uma ideia é só uma ideia quando fica por partilhar!