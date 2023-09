PRÉMIOS APPM MARKETING AWARDS ATRIBUEM PELA 1ª VEZ: PRÉMIO CARREIRA APPM 2023

Os APPM Marketing Awards, atribuem pela primeira vez o Prémio Carreira APPM, com o objetivo de homenagear um profissional de Marketing ainda no ativo, mas com longa experiência comprovada em Marketing.

Este novo prémio surge como uma forma de celebrar e prestar homenagem à excecional contribuição de um profissional da área do Marketing, que ao longo dos seus anos de carreira profissional tem contribuído para o crescimento do Marketing em Portugal.

O Prémio Carreira é um reconhecimento do perfil inspirador, compromisso incansável e influência notável deste profissional no mercado, assim como ao trabalho valioso que tem realizado junto das marcas, ao longo de sua carreira profissional.

A seleção do homenageado e a atribuição do Prémio Carreira APPM 2023, será da exclusiva responsabilidade do presidente da APPM, Carlos Sá e da Presidente do júri dos APPM Marketing Awards, Sandra Alvarez. A atribuição do novo Prémio Carreira APPM não invalida a atribuição do prémio Marketer do Ano APPM, esse da responsabilidade da votação do júri dos APPM Marketing Awards 2023.

A iniciativa de introduzir este prémio surge devido à vontade de reconhecimento dos profissionais que têm contribuído de forma significativa para o avanço do Marketing ao longo de suas carreiras.

O troféu será idêntico aos restantes, mas em azul, e tal como todos os troféus dos APPM Marketing Awards, foi desenvolvido pela Happy Brands, agência parceira da APPM.

A Gala de Entrega dos Prémios realiza-se no dia 27 de setembro, num evento no qual serão revelados os vencedores de todas as categorias, incluindo o premiado com o Prémio Carreira.