Presidente do Politécnico de Portalegre integra conselho de gestão da associação europeia EURASHE

O professor Luís Loures foi eleito para o Board da European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), no passado dia 7 de junho.

Sedeada em Bruxelas, a EURASHE é a associação que representa as instituições de ensino superior europeias com formação de cariz profissionalizante e empenhadas no desenvolvimento de investigação aplicada.

A eleição para o mandato de dois anos vem reconhecer, realçar e valorizar o importante trabalho desenvolvido ao nível da promoção internacional do Ensino Superior Politécnico português, no geral, e do Politécnico de Portalegre, em particular.

Segundo o Professor Luís Loures, "este é um voto de confiança ao trabalho que tem sido desenvolvido ao nível do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP)", onde é responsável pela promoção internacional do Ensino Superior Politécnico nacional.

Tendo como missão a promoção e o reforço da qualidade do ensino superior de cariz profissionalizante e sendo entidade interlocutora da Comissão Europeia e de outros órgãos da UE, a EURASHE trabalha na criação de políticas estratégicas, a par da disseminação de ações inovadoras junto das instituições associadas.



O Board da EURASHE integra dez membros, de diversos países. Na sequência das recentes eleições, a associação passa a ser presidida por Hannes Raffaseder (Áustria).