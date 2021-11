PRIMAVERA associa-se à 2º edição do Programa UPskill

Tecnológica irá formar profissionais na área das tecnologias da informação.

A PRIMAVERA associou-se à 2º edição do Programa UPskill, que nasce da colaboração entre a APDC, o IEFP e o CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos) e diversas Instituições de Ensino superior, com o objetivo de aumentar a qualificação nas áreas das Tecnologias da Informação e Comunicação, inserindo novos profissionais neste setor após o término da sua formação.





Esta formação é realizada ao abrigo do programa de âmbito nacional que junta o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e diversas Instituições de Ensino superior.





No âmbito desta colaboração, a tecnológica irá promover nesta edição duas turmas dedicadas a tecnologias e soluções PRIMAVETA, uma na região de Lisboa e outra no norte do país, e os formandos serão posteriormente integradas nos quadros da rede de parceiros PRIMAVERA. Os cursos serão ministrados presencialmente em instituições de ensino superior na respetiva região, em colaboração estreita com a PRIMAVERA Academy, unidade formativa da PRIMAVERA BSS, e terá uma duração de aproximadamente 6 meses em horário laboral, período durante o qual os alunos receberão uma bolsa paga pelo IEFP. Poderão candidatar-se ao programa não apenas desempregados, mas também pessoas em situação de subemprego ou que pretendam redirecionar a sua carreira para a área tecnológica. As candidaturas deverão ser realizadas na página do site do Programa Upskill.





"Há já vários anos que a PRIMAVERA Academy disponibiliza cursos de especialização em diversas tecnologias e programas de reconversão profissional para a área das TI, iniciativas de enorme sucesso, com taxas de empregabilidade a rondar os 100%. A associação ao Programa UPskill foi, por isso, muito natural, na medida em que está perfeitamente alinhada com a nossa missão de contribuir para a disponibilização ao mercado de profissionais altamente qualificados para o setor das TI e que possam preferencialmente integrar o ecossistema PRIMAVERA. ", explica Susana Teixeira, Head Manager da PRIMAVERA Academy.

Além desta formação enquadrada no Programa UPskill, a PRIMAVERA Academy tem ainda disponíveis diversos programas intensivos para quem procura uma carreira de alta empregabilidade na área tecnológica, quer na perspetiva de requalificação quer de evolução profissional. Neste momento estão disponíveis quatro programas distintos: o PRIMAVERA Consultant Acceleration Program (PCAP) que tem como principal objetivo, formar consultores certificados em software PRIMAVERA, em apenas dois meses; o programa RE_Start , que visa dotar os participantes de competências técnicas para a função de programador (Developer); e o programa SCORE , uma formação intensiva em soluções PRIMAVERA criada para colmatar a constante procura de profissionais certificados por parte dos parceiros e das milhares de empresas utilizadoras de soluções PRIMAVERA em vários países.

Consulte mais informação sobre o calendário formativo da PRIMAVERA Academy .