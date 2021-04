Projeto + Produtividade eleva volume de vendas e de exportações das PME industriais

Aumento da produtividade de 12,7%, crescimento do volume de vendas de 7,3%, incremento das exportações de 5,1%, e ganhos de eficiência de equipamentos produtivos de 16,2%. Estes são os valores médios obtidos por 23 PME industriais de todo o país, no projeto da AIP ‘+ Produtividade’, cuja sessão de encerramento decorreu dia 31 de março, em formato de seminário online.





Vista por mais de 180 participantes, a sessão contou na abertura com o depoimento do presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, que salientou a importância para as PME: "Nestes projetos trabalha-se no chão da fábrica e pretende-se melhorar a produtividade, a redução de tempos de trabalho, a redução de stocks, e a eficiência dos equipamentos. Os resultados são visíveis, as métricas são claras para todos e atestam os excelentes resultados conseguidos. Esta foi a segunda edição do projeto. Iremos fazer a terceira".





Pedro Peneda, administrador da Pulverizadores Rocha, foi o primeiro a prestar testemunho da implementação do projeto na sua empresa, e reconheceu que "o ‘+ Produtividade’ incidiu em três áreas essenciais ao crescimento: inovação, comercial e estratégia. Em 2019, com a consolidação das metodologias implementadas, o volume de vendas voltou a crescer". A empresa foi fundada em 1946. Com 61 colaboradores, teve em 2020, um volume de negócios próximo dos sete milhões de euros, dos quais 38% em mercados externos.





Susana Agra, diretora de Recursos Humanos da ETMA – fabrico de produtos forjados e laminados – apontou como principais resultados do projeto "uma maior capacidade de reação aos desvios e melhor agilidade para correção". Fundada em 1940, a ETMA conta com mais de 200 colaboradores, e o volume de vendas em 2020 superou os 13 milhões de euros, dos quais mais de 60% em exportações.





A Portcril, empresa cuja principal atividade é a produção das mini piscinas, mais conhecidas por spas, foi fundada em 1996, e em 2020 teve um volume de vendas próximo dos 5 milhões de euros. José Teixeira, diretor da Portcril, indicou que "a participação no + Produtividade foi uma grande mais valia para a empresa, esperando-se um crescimento de 30% da faturação já este ano"





Outra PME que participou no projeto foi a Indisol, que se dedica ao fabrico equipamentos elétricos, e que com 76 colaboradores e cerca de 99% da produção destinada à exportação registou um volume de vendas em 2020 a rondar os 6 milhões de euros. Em termos de resultados, Filipe Afonso, diretor da Indisol, referiu "que a implementação do projeto permitiu, no ano passado, um aumento de 15% na produtividade, e uma redução significativa no desperdício na ordem dos 8%"





Por último, Ivo Calha, diretor da CARBUS, empresa com mais de 90 anos de experiência na comercialização e reparação de autocarros, fez um balanço muito positivo do projeto no que se refere "à produtividade e organização das equipas, redução do desperdício de tempo, melhoria dos processos de produção e aumento de vendas"