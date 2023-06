Projeto Multi AEC encerra com evento internacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Conferência junta especialistas mundiais na sede da ordem dos engenheiros.





OCDE, Banco Mundial, BERD e ISCTE são algumas das entidades participantes na Conferência Internacional do Projeto Multi AEC – Gestão Integrada das Multilaterais Financeiras, que a PTPC/Cluster AEC organiza pelas 10 horas de 21 de junho, na sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, tendo como mote "Mobilizar Parcerias com Propósito Estratégico".





O evento inclui, à tarde, o workshop de encerramento do projeto Multi AEC, em que se refletirá sobre as ações implementadas para promoção da capacidade competitiva do Cluster AEC, incluindo Plano de Internacionalização, Rede e Plataforma Colaborativa.