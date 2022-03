Próxima edição da Nauticampo em fevereiro de 2023

Nauticampo consolida a sua posição como o maior marketplace nacional dos setores de náutica, campismo e desporto aventura

De 16 a 20 de Fevereiro, realizou-se a Nauticampo, uma das feiras mais emblemáticas da FIL, que nesta 52ª edição tinha como principal desafio acelerar a concretização de negócios e recuperação dos sectores da navegação de recreio, desporto aventura, caravanismo e piscinas. Este objectivo foi integralmente cumprido com 83% dos expositores participantes a afirmar que concretizaram ou identificaram oportunidades de negócios durante o evento, de acordo com o inquérito realizado.





Destes, 25% concretizaram negócios acima de 50.000€ e 10% conseguiu mesmo ultrapassar um valor acima dos 100.000€ durante a realização da Nauticampo.





Também expressivo foi a percentagem de 93% de expositores que considerou uma "decisão oportuna e acertada por parte da Organização" realizar a Nauticampo já em 2022, bem como os 87% que destacou o contributo da Nauticampo para acelerar a recuperação económica do sector.





No mesmo sentido vão as intensões de participação na próxima edição: - assim enquanto 37,4% dos expositores estão a ponderar voltar em 2022, 60% deram já essa garantia, o que permite antecipar a próxima edição da Nauticampo com forte optimismo.





De salientar que durante 5 dias, os expositores tiveram a oportunidade tão esperada de retomar o contacto presencial com os seus clientes e parceiros, procedimento que é fundamental para a concretização de negócios nestes sectores. Também neste capítulo a Nauticampo mostrou a sua assertividade com 96,7% a dar nota positiva à adequação do perfil dos visitantes do evento ao seu segmento de produto.





Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto novos produtos, reflexo de um estilo de vida ao ar livre que tem vindo a crescer exponencialmente. Destacam-se as Estações Náuticas e as Regiões enquanto destinos, os Dinamizadores de Atividades Outdoor, com as suas inúmeras experiências e o Glamping com uma oferta requintada para quem procura estar próximo da natureza, mas com um glamour diferenciado.

Destacaram-se também as actividades mais inovadoras como o Overland – viagens de aventura auto-suficientes, feitas por veículos com boa capacidade off- road - ou pedalar numa bicicleta em cima de água, entre outras mais tradicionais. Num inquérito realizado pela organização aos expositores, 83% dos inquiridos consideraram importante a incorporação de novos sectores dedicados aos destinos e à dinamização de atividades Outdoor.





No que diz respeito ao modelo do evento, 96 % dos expositores inquiridos consideraram que a realização das conferências "Nauticampo Talks", onde foram debatidas temáticas pertinentes no âmbito dos vários sectores em exposição, acrescentaram valor ao evento.





No âmbito das "Nauticampo Talks", reconhecidas figuras de cada área de intervenção contribuíram para o debate de ideias no âmbito dos vários sectores em exposição: - Destinos Outdoor – a fuga das cidades e o encontro com a natureza, Design e Inovação na Indústria Náutica de Recreio e Glamping.





A Nauticampo foi também palco de apresentação de projectos, nomeadamente o projeto "Crescer pelo Mar" – Desenvolvimento pessoal e capacitação profissional de jovens em risco (iniciativa da AECO – Associação do Estudo e Conservação dos Oceanos, uma ONG com sede na Universidade do Algarve) e "Conceção de Abrigo Móvel para 2 Pessoas ", Projecto de Design dos alunos da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.





Por fim, as "Nauticampo Experiences" foram mais uma atividade do programa, que contou com uma assinalável assistência, onde num ambiente de tertúlia se partilharam histórias de aventuras, Turismo Itinerante, surf, navegação 4X4, Autocaravanismo e onde se cruzaram países como a Argélia e Islândia.





A Nauticampo que nesta edição foi inaugurada oficialmente por Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar, volta à FIL de 8 a 12 de Fevereiro de 2023.