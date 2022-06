PRR financia formação do Politécnico de Portalegre

No âmbito do Consórcio Meridies, enquadrado no Programa Impulso Jovens para as áreas STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas) e Impulso Adultos, o Instituto Politécnico de Portalegre tem disponíveis cerca de 686.000€ para apoio a estudantes, através de bolsas a distribuir a estudantes de CTeSP e estudantes de microcredenciais.





No âmbito dos CTeSP, o Politécnico de Portalegre apresenta, no referido projeto, os cursos de Design de Som e Produção Musical; Produção 3d; Programação Ágil e Segurança de Sistemas de Informação; Tecnologias de Produção Agropecuária; Design Multimédia e Audiovisuais; e Tecnologias e Produção de Sistemas de Informação. Para esta tipologia de cursos, terá disponível cerca de 550 bolsas que apoiarão os estudantes no pagamento das propinas e 65 bolsas de mérito, para os três melhores estudantes do primeiro ano de cada uma das edições dos referidos CTeSP, assim como para o melhor diplomado e o melhor diplomado feminino, num montante total que ascende a cerca de 494 mil euros. No âmbito das microcredenciais, o Politécnico de Portalegre disponibilizará bolsas de apoio aos estudantes, num montante aproximado de 192.000€, equivalente a cerca de 100 euros por ECTS.





O Consórcio Meridies é um consórcio liderado pelo Politécnico de Portalegre e que integra todas as restantes IES da NUTS II Alentejo (Politécnicos de Beja, Setúbal e Santarém e Universidade de Évora), estendendo ainda a sua parceria a mais de uma centena de entidades parceiras, incluindo as diferentes câmaras municipais, comunidades intermunicipais e associações empresariais da Região Alentejo assim como uma multiplicidade de empresas públicas e privadas. Com formações iniciadas já no ano letivo de 2021/2022, este consórcio, criado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem um financiamento global de 7.463.000 euros.