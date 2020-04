PSG - Segurança Privada – Nova Campanha

A nova campanha publicitária tem como objetivo agradecer à população por cumprirem o confinamento social, mas também destacar que os vigilantes de segurança privada também se encontram na linha da frente.





A vigilância em hospitais, empresas, estaleiros, centros de despiste ao covid19 são uns dos vários postos que carecem de uma segurança ativa, todos os dias e a todas as horas.





Pedro Martins (Presidente do C. de Administração) defende que situações e medidas excecionais são ultrapassadas com pessoas excecionais e entre estas estão os trabalhadores da segurança privada.