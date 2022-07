Qcells é “Top Brand PV” na Europa pela nona vez consecutiva

A EuPD Research, o instituto de investigação energética de renome internacional, atribuiu o prémio "Top Brand PV 2022" à Qcells. Ao ser distinguida pela nona vez na Europa, a Qcells alcança um feito raro no setor da energia solar. A empresa conquista ainda o seu sétimo prémio na Austrália e o primeiro nos Estados Unidos. Ao garantir os selos TOP Brand PV 2022 nos principais mercados solares da Europa, Austrália e EUA, a Qcells continua a provar a sua excelente reputação de marca, pela qualidade e fiabilidade, construída na indústria ao longo de 20 anos.





"A Qcells orgulha-se de garantir que os clientes recebam soluções energéticas que satisfaçam as suas necessidades através de produtos e serviços de alta qualidade, tudo isto a partir de uma única empresa. Graças ao reconhecimento contínuo do EuPD do nosso poder de marca e sucesso comercial nos principais mercados solares, a Qcells está mais do que nunca determinada em acelerar a sua transformação numa marca líder em soluções energéticas completas", sublinha Justin Lee, CEO da Qcells.





O selo PV Top Brand é uma das certificações mais reconhecidas e prestigiadas na indústria solar global. Significa que a Qcells é considerada uma marca de fiabilidade e confiança no setor fotovoltaico. O selo é atribuído às empresas que recebem um excelente feedback e classificações no inquérito "Global PV InstallerMonitor" da EuPD Research que compila as opiniões dos instaladores solares participantes de várias regiões do mundo.

Inovação tecnológica coloca a Qcells na linha da frente da indústria solar





A coreana líder mundial de energia limpa Qcells é o primeiro fabricante mundial a iniciar a produção em massa de módulos solares baseados na tecnologia PERC e tem liderado o caminho da inovação na indústria com a sua tecnologia proprietária Q.ANTUM. Esta tecnologia transformadora evoluiu para a tecnologia Q.ANTUM DUO com design de meia-célula, multi-barras e ligação de cabos, dando origem à série de módulos Q.PEAK DUO que receberam a distinção "PVEL's Top Performer". A excelente fiabilidade e desempenho da Qcells é também validada pelo programa de certificação de Fotovoltaico de Qualidade Controlada da TÜV Rheinland (QCPV).





A sede de tecnologia e inovação da Qcells é em Thalheim, Alemanha, onde os últimos esforços pioneiros de Investigação & Desenvolvimento foram direcionados para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologia solar. Na Intersolar Europe 2022, realizada em Maio, a Qcells apresentou Q.ANTUM NEO, um avanço evolutivo construído com base na tecnologia Q.ANTUM para proporcionar uma eficiência celular média superior a 24%. Esta tecnologia baseada no tipo n TOPCon vai desempenhar um papel predominante no futuro portefólio de módulos Qcells, a começar com Q.TRON, a sua principal série de módulos com lançamento na Europa e nos EUA previsto para o final deste ano.





Em maio, a Qcells revelou ao mercado europeu o Q.HOME CORE, o seu novo sistema de armazenamento de energia. Uma solução que integra um inversor solar com um sistema de bateria modular, bem como uma funcionalidade de monitorização da produção e consumo através do software Q.OMMAND HOME e aplicação móvel. Para mais informações, visite: https://pt.q-cells.com/

