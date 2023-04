Queijo São Jorge DOP e Queijo Ilha Azul conquistam OURO em Concurso Nacional

O Queijo São Jorge DOP 4, 7, 12 e 24 meses de cura e o Queijo prato Ilha Azul curado distribuídos pela LactAçores, voltam a ser distinguidos com medalha de OURO no 13º Concurso Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses de Cura Prolongada. Organizado pelo CNEMA e pela Qualifica, esta distinção resulta de uma prova cega de diversas amostras, em representação de várias regiões do país.





Segundo José Carlos Serrão, Diretor Geral da LactAçores, "Estas distinções são o reflexo do trabalho que a nossa equipa e produtores têm vindo a desenvolver no sentido de potenciar a excelência dos produtos dos Açores e proporcionar uma experiência inigualável a todos os consumidores".





O Queijo São Jorge DOP, reconhecido a nível nacional e internacional, é produzido em exclusivo na ilha de São Jorge desde a sua descoberta, em meados do século XV. Feito a partir de leite de vaca cru, coalho e sal, este queijo tem um aroma forte e sabor ligeiramente picante. A cura mínima é de 3 meses, sendo a cura máxima de 36 meses.





As características distintas do Queijo São Jorge DOP resultam das condições climatéricas da ilha, que originam pastagens de culturas variadas, que resultam num queijo de excelência. Excelência é a palavra que melhor caracteriza o Queijo São Jorge DOP, ideal para partilhar grandes momentos.





O Queijo Ilha Azul, produzido pela cooperativa CALF, parte integrante da LactAçores com a sua fábrica na Ilha de Faial, obteve a cobiçada medalha de ouro pelo segundo ano consecutivo, atestando a excelência contínua deste queijo.





Os queijos Moledo e Capelinhos, também da CALF, conquistaram medalhas de prata, consolidando a reputação dos produtos da LactAçores no mercado nacional.





O queijo Prato Ilha Azul é produzido com leite da Ilha do Faial o qual fornece o sabor e características próprias a cada queijo. O Queijo Curado Ilha Azul é um queijo curado de pasta semidura, com o formato cilíndrico de cor amarelada. Produzido a partir de uma receita tradicional e com o formato clássico de queijo prato, o Queijo Curado Ilha Azul é perfeito para qualquer momento de convívio e para partilhar com quem mais gosta.





A LactAçores comemora o sucesso contínuo de suas cooperativas associadas e expressa sua gratidão a todos os envolvidos na produção e promoção dos melhores queijos tradicionais portugueses. A empresa reafirma o seu compromisso em oferecer produtos de alta qualidade, prezando pela tradição e inovação na produção de queijos.