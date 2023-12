Radio Popular inaugura a 59.ª loja no Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num investimento de 3,5 milhões de euros.





A nova loja Radio Popular abre a 1 de dezembro com uma área total de 2.000 m2. Localizada na Fábrica do Cobre Retail Park, junto à Circunvalação, pretende agora ser a maior referência em tecnologia e eletrodomésticos do Porto Oriental.

Resultado de um investimento global que rondou 3,5 milhões de euros, o novo espaço Radio Popular é responsável pela criação de 60 novos postos de trabalho. Com uma forte componente em tecnologia e eletrodomésticos, a nova loja oferece ainda serviços inovadores em termos de sustentabilidade, economia circular e eficiência energética.

Num ano em que celebra 46 anos, a Radio Popular afirma, assim, na cidade em que nasceu, a sua a vitalidade e a modernidade. Tudo, mostrando-se como um dos players principais no retalho especializado de eletrónica de consumo.

Atualmente com 59 lojas em todo o território nacional, incluindo Madeira e Açores, e com mais de mil trabalhadores, a Radio Popular aposta nas áreas da Informática, Telecomunicações, Som e Imagem, Fotografia, Gaming e Pequenos e Grandes Eletrodomésticos. Das principais bandeiras da empresa fazem parte as entregas grátis ao domicílio, crédito sem juros, serviço Click & Colect, a vasta gama de mais de 50 mil produtos, "sempre aos melhores preços", e a extensão da garantia dos produtos.